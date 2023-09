Das Erbe von Dolly dem Schaf: Revolutionierung der regenerativen Medizin

Professor Sir Ian Wilmut, einer der Schöpfer von Dolly dem Schaf, dem ersten geklonten Säugetier der Welt, verstarb im Alter von 79 Jahren. Seine bahnbrechende Arbeit am Roslin Institute in Edinburgh führte nicht nur zur Geburt von Dolly, sondern legte auch den Grundstein für Stammzellforschung und regenerative Medizin.

Die regenerative Medizin, ein von Professor Wilmut entwickeltes Fachgebiet, birgt ein enormes Potenzial, dem Körper die Regeneration von geschädigtem Gewebe zu ermöglichen und so verschiedene altersbedingte Krankheiten zu heilen und ein längeres, gesünderes Leben zu fördern.

Die Erschaffung von Dolly im Jahr 1996 wurde weithin als eine der bedeutendsten wissenschaftlichen Errungenschaften des 20. Jahrhunderts gefeiert. Professor Wilmut und sein Team verwendeten eine Zelle aus der Milchdrüse eines toten erwachsenen Schafes, um ein genetisch identisches lebendes Tier zu erschaffen. Bei diesem Prozess wurde die DNA der erwachsenen Zelle in ein leeres Schafsei eingeführt, mit Elektrizität und Chemikalien stimuliert und dann in ein Ersatzschaf implantiert, bis es seine volle Reife erreicht hatte.

Während Dollys Geburt als wissenschaftlicher Meilenstein gefeiert wurde, löste sie auch Ängste vor der Möglichkeit des Klonens von Menschen aus. US-Präsident Bill Clinton kündigte umgehend ein Verbot von Experimenten zum Klonen von Menschen an und spiegelte damit die von vielen geteilten Bedenken wider. Professor Wilmut betonte jedoch, dass die Schaffung von Dolly der Verbesserung der Menschheit dienen sollte, insbesondere der Suche nach Heilmitteln für schwächende Krankheiten.

Professor Wilmut stellte sich vor, die gleiche Technologie, die Dolly zum Leben erweckte, zu nutzen, um Gehirn- und Muskelgewebe zu züchten, das in Patienten transplantiert werden könnte. Er hoffte, eine Zelle eines an Krankheiten wie Parkinson leidenden Patienten in einen embryonalen Zustand umzuwandeln und sie in Nervenzellen zu verwandeln, die beschädigte Teile des Gehirns ersetzen können.

Während das therapeutische Klonen mit menschlichem embryonalem Material mit Kontroversen und rechtlichen Einschränkungen konfrontiert war, führten spätere Forschungen in Japan zur Entdeckung von induzierten pluripotenten Stammzellen (IPS). Diese Zellen verhalten sich wie embryonale Stammzellen, erfordern jedoch kein Klonen. Forscher auf der ganzen Welt haben erhebliche Fortschritte bei der Züchtung einer Vielzahl unterschiedlicher Zellen mithilfe von IPS erzielt und arbeiten kontinuierlich daran, deren Sicherheit und Wirksamkeit sicherzustellen, bevor klinische Studien in Angriff genommen werden.

Rückblickend hat Dollys Geburt möglicherweise nicht den erwarteten Paradigmenwechsel herbeigeführt, da keine Armeen von Klonen oder Wunderheilungen entstanden sind. Dennoch bleibt Dollys Bedeutung als wissenschaftliche Ikone bestehen und symbolisiert die bahnbrechenden Leistungen der Forscher am Roslin Institute. Ihre Arbeit löste eine Revolution in der medizinischen Forschung aus, die in Zukunft zweifellos zur Gesundheit und zum Wohlbefinden unzähliger Menschen beitragen wird.

