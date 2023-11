Die legendäre Comet-Achterbahn im Hersheypark wird 2024 Besucher mit neuen Zügen begeistern

By

Die atemberaubende und nostalgische Achterbahn „Comet“ im Hersheypark wird gerade einer bemerkenswerten Umgestaltung unterzogen, die die Besucher in Erstaunen versetzen wird. Der Comet soll 2024 auf den Markt kommen und mit brandneuen Zügen ausgestattet sein, die das Achterbahnerlebnis auf ein ganz neues Niveau heben.

Die neuen Züge werden auf der renommierten International Association of Amusement Parks and Attractions Expo 2023 vorgestellt und werden ein unvergesslicher Anblick sein. Sie zeichnen sich durch ein faszinierendes dreifarbiges Blau mit schimmernden Metallflocken aus und sorgen für ein unvergleichliches visuelles Spektakel. Der Führungswagen der Züge wird mit neuen Logos geschmückt, die von den ikonischen Bildern der Achterbahn aus den frühen 1970er Jahren inspiriert sind und an die reiche Geschichte und das Erbe des Comet erinnern.

Ursprünglich von Milton Hershey selbst gekauft, hat sich der Comet seit seiner Eröffnung im Mai 1946 bewährt. Diese klassische Holzachterbahn wurde von der angesehenen Philadelphia Toboggan Company gebaut und ist zu einem beliebten Bestandteil des Hersheyparks geworden, der Generationen von Abenteuerlustigen begeistert.

Sobald das Abenteuer beginnt, werden die Fahrer in zwei 24-Personen-Zügen mitgenommen, von denen jeder seinen eigenen Namen trägt: „Mork's Comet“ und „Halley's Comet“. Sobald der Zug den Bahnhof verlässt, begibt er sich auf einen aufregenden Aufstieg auf den 96 Meter hohen Berg des Kettenlifts und gibt damit den Grundstein für die aufregende Reise, die vor ihm liegt.

Mit einem atemberaubenden Gefälle von 47 Grad rast der Comet nach unten, bevor er den nächsten Hügel wieder hinauffliegt und dabei der Schwerkraft trotzt. Die Achterbahn stürzt dann in Richtung Spring Creek ab und unterwirft die Fahrer einer Reihe von Kurven, Wendungen und Hügeln, die einen unvergleichlichen Adrenalinstoß garantieren. Gegen Ende sorgt eine Reihe von Hasenhügeln für einen letzten Aufregungsschub, bevor der Zug sicher zum Bahnhof zurückkehrt.

Mit einer Länge von 3,360 Fuß und einer Höchstgeschwindigkeit von 50 Meilen pro Stunde dauert das atemberaubende Erlebnis des Comet eine intensive Minute und 1 Sekunden. Während die Vorfreude auf die Einführung der neuen Züge im Jahr 45 steigt, können sich Besucher des Hersheyparks auf ein unvergessliches Achterbahnabenteuer freuen, das Nostalgie nahtlos mit modernstem Nervenkitzel verbindet.

Häufigste Fragen

1. Wann wird die Comet-Achterbahn ihre neuen Züge vorstellen?

Die Comet-Achterbahn im Hersheypark soll 2024 ihre neuen Züge präsentieren.

2. Wie werden die neuen Züge aussehen?

Die neuen Züge werden ein atemberaubendes dreifarbiges Blau mit glitzernden Metallflocken aufweisen. Das Hauptauto wird außerdem mit Logos versehen sein, die eine Hommage an die ikonischen Bilder der Achterbahn aus den frühen 1970er Jahren darstellen.

3. Wie wurde die Achterbahn „Comet“ gebaut?

Die Comet wurde von der renommierten Philadelphia Toboggan Company gebaut und war die letzte von Milton Hershey gekaufte Achterbahn. Im Mai 1946 begann seine spannende Reise.

4. Wie ist das Fahrerlebnis auf dem Comet?

Sobald die Fahrer an Bord des Comet sind, erklimmen sie einen 96 Fuß hohen Kettenlift-Hügel, bevor sie in einen 47-Grad-Sturz stürzen und den nächsten Hügel wieder hinauffliegen, um eine 180-Grad-Kurve auszuführen. Anschließend führt die Achterbahn die Fahrer durch eine Reihe von Kurven, Kurven und Hügeln und erreicht dabei Geschwindigkeiten von bis zu 50 km/h. Die gesamte Fahrt erstreckt sich über 3,360 Fuß und dauert etwa 1 Minute und 45 Sekunden.

(Originalquelle des Artikels: [Hershey, PA](https://www.usatoday.com/amp/8240276001))