Die Historic Odessa Foundation in Delaware feiert den 200. Jahrestag des klassischen Weihnachtsgedichts „Account of A Visit from St. Nicholas“. Um das beliebte Gedicht zum Leben zu erwecken, hat die gemeinnützige Organisation eine Sonderausstellung kuratiert, die den ganzen Dezember über geöffnet sein wird.

Die geschäftsführende Direktorin Deborah Buckson teilte mit, dass die Tradition, eine jährliche Ausstellung auf der Grundlage von Literatur zu schaffen, damit begann, dass die Familien, denen die von der Stiftung erhaltenen Gebäude gehörten, Quäker waren, die Weihnachten nicht feierten. Um die Feiertagsstimmung zu wecken, beschloss die Stiftung, jedes Jahr immersive Erlebnisse zu schaffen, bei denen verschiedene literarische Werke hervorgehoben werden.

Der stellvertretende Kurator Brian Miller widmet fast ein ganzes Jahr der Recherche, der Durchsuchung von Flohmärkten und dem Sammeln temporärer Spenden für die Ausstellungen. Er erklärte, dass das Team berühmte Zeilen aus „Bericht über einen Besuch vom Heiligen Nikolaus“ auswählt und dann in jedem Raum Szenen nachstellt, die sich auf die Geschichte beziehen. Miller verglich die Erfahrung damit, durch die Seiten eines Buches zu blättern.

Das Herzstück der Zweihundertjahrfeier wird die Ausstellung „Account of A Visit from St. Nicholas“ sein, die im Corbit & Sharp House in Odessa zu sehen ist. Besucher haben den ganzen Monat Dezember über die Möglichkeit, den Zauber des Gedichts zu erleben. Anlässlich des 200. Jahrestags der Veröffentlichung des Gedichts findet am 23. Dezember eine Sonderlesung des Gedichts statt.

Weitere Informationen zur Ausstellung, einschließlich der Öffnungszeiten, finden Interessenten auf der Website der Historic Odessa Foundation. Verpassen Sie nicht diese einmalige Gelegenheit, in den zeitlosen Charme eines klassischen Weihnachtsgedichts einzutauchen.

Lesen Sie mehr in der Web Story: Die Historic Odessa Foundation feiert den 200. Jahrestag des zeitlosen Weihnachtsgedichts