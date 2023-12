Die Stadt Corpus Christi überwacht den Wasserstand auf mögliche Einschränkungen der Stufe 2

By

Die Stadt Corpus Christi überwacht ihre Wasserstände genau und erwägt die Einführung von Wasserbeschränkungen der Stufe 2 aufgrund eines Rückgangs der Wasserstände. Drew Molly, der vorläufige COO von Corpus Christi Water, erklärte, dass die Stadt seit neun Jahren keine Wasserbeschränkungen der Stufe 2 erlebt habe. Dieses Ausmaß an Einschränkungen gab es zuletzt im Jahr 2015, als der Füllstand der Stauseen bei einem Tiefststand von 30 Prozent lag.

Dorina Murgulet, Professorin für Hydrogeologie an der Texas A&M University-Corpus Christi, warnte davor, dass ein anhaltender Rückgang des Wasserspiegels negative Folgen für die Umwelt haben könnte. Der Mangel an Wasser zur Verdünnung von Schadstoffen könnte das Wachstum von Algen und Algenblüten begünstigen. Murgulet betonte, dass Wasserschutzbemühungen eine kollektive Verantwortung sein sollten, nicht nur für die Bewohner, sondern auch für größere Wassernutzer.

Wenn Wasserbeschränkungen der Stufe 2 umgesetzt werden, müssen die Bewohner von Corpus Christi ihre Wassersparpraktiken anpassen. Derzeit ist es den Bewohnern gemäß den Wasserbeschränkungen der Stufe 1 gestattet, ihre Rasenflächen und Gärten einmal pro Woche zu bewässern. Wenn jedoch Stufe 2 eintritt, ist die Bewässerung im Freien nur alle zwei Wochen zulässig.

Verstöße gegen Wasserbeschränkungen können mit Geldstrafen von bis zu 500 US-Dollar rechnen. Die Stadt ermutigt die Bewohner, auf ihren Wasserverbrauch zu achten und die Beschränkungen einzuhalten, um eine nachhaltige Bewirtschaftung der Wasserressourcen sicherzustellen.

Da die Stadt Corpus Christi die Situation weiterhin beobachtet, werden Aktualisierungen zu den Wasserständen und einer möglichen Umsetzung von Wasserbeschränkungen der Stufe 2 bereitgestellt. Für die Bewohner ist es wichtig, informiert zu bleiben und ihren Wasserverbrauch entsprechend anzupassen, um den Wasserschutz für künftige Generationen sicherzustellen.