Es gibt Bedenken wegen Räude-infizierter Kojoten in Clovis

In den letzten Tagen wurden die Bewohner von Clovis, Kalifornien, von einer mysteriösen Kreatur geplagt, die auf den örtlichen Geflügelfarmen verheerende Schäden anrichtete. Einige Mitglieder der Gemeinschaft haben spekuliert, dass es sich hierbei um den berüchtigten Chupacabra handeln könnte, ein blutsaugendes Fabelwesen. Experten haben jedoch Licht auf die wahre Natur des betreffenden Tieres geworfen – es handelt sich um einen kleinen Kojoten, der an einer schweren Räudeerkrankung leidet.

Räude ist eine Erkrankung, die durch parasitäre Milben verursacht wird, die sich auf dem Wirtstier ansiedeln und dazu führen, dass es durch Bisse und auf andere Weise allmählich Fell verliert. Peter Tira, ein Public Information Officer des California Department of Fish and Wildlife, erklärt, dass das infizierte Tier unansehnlich erscheint und erheblichem Stress ausgesetzt ist. Dieser besondere Kojote scheint ein geschwächtes Immunsystem zu haben, was ihn anfällig für die schwere Räude macht, die seinen Körper bedeckt.

Die Behörden mahnen zur Vorsicht und raten davon ab, sich wilden Tieren, einschließlich infizierter Kojoten, zu nähern. Ziel ist es, das natürliche Verhalten dieser Lebewesen zu erhalten und Konflikten zwischen Menschen und Wildtieren vorzubeugen. Lokale Tierrettungsorganisationen wie Pinky Paws Search and Rescue haben die Initiative ergriffen, den betroffenen Kojoten einzufangen und zu behandeln. Krystle Woodward, die Gründerin der Organisation, betont, wie wichtig es ist, eine ordnungsgemäße Behandlung sicherzustellen und den Fortschritt des Tieres zu überwachen.

Die Region Central Valley in Kalifornien hat mit einem wachsenden Problem von mit Räude infizierten Kojoten zu kämpfen. Angesichts der Verbreitung dieser Erkrankung werden die Bewohner dringend gebeten, Sichtungen infizierter Tiere dem Büro des California Department of Fish and Wildlife in Fresno unter (559) 243-4005 zu melden.

Es ist von größter Bedeutung, sich mit den Leiden dieser Tiere auseinanderzusetzen und die Öffentlichkeit über die Behandlung und Vorbeugung von Räude aufzuklären. Jedes Lebewesen verdient eine Chance auf ein gesundes und schmerzfreies Leben.