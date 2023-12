Diebe verderben die Weihnachtsstimmung im Viertel Riverside County

By

Bewohner eines Viertels im Moreno Valley fühlen sich entmutigt und verletzt, nachdem Diebe ihre Häuser angegriffen und große, teure Weihnachtsdekorationen gestohlen haben. Der Vorfall, der sich am 1. Dezember ereignete, wurde von Überwachungskameras aufgezeichnet, die Alexandra Falcon und ihren Nachbarn gehörten.

Die Aufnahmen zeigen, wie mindestens zwei Verdächtige unbefugt auf Grundstücke eindringen und dekorative Schlauchboote von ihren Verlängerungskabeln trennen. Zu den gestohlenen Gegenständen zählten Falcons Rudolph-Rentiere und Weihnachtsmann-Dekorationen. Die Diebe wurden dabei erwischt, wie sie ruhig mit den gestohlenen Dekorationen davongingen, die Hände voller Beute ihres Verbrechens.

Ashley Weaver, ein weiteres Opfer des Diebstahls, drückte ihre Trauer aus, insbesondere angesichts der Feiertage. Weaver, die kürzlich in die Nachbarschaft gezogen ist, hatte in einen riesigen aufblasbaren LED-Weihnachtsmann und ein Rentier investiert, um ihren Vorgarten zu schmücken. Sie musste eine weitere große Dekoration, einen 8 Fuß hohen Laternenpfahl, entfernen und ihn sicher in ihrer Garage aufbewahren.

Der gezielte Diebstahl hat die Anwohner empört, wobei Weaver die harte Arbeit und die Kosten hervorhebt, die mit der Beschaffung dieser Dekorationen verbunden sind. Trotz des Rückschlags ist Falcon weiterhin entschlossen, sich von den Dieben nicht in ihrer Urlaubsstimmung trüben zu lassen. Sie hat eine neue Rasendekoration gekauft und teilte ihren Vorsatz mit, die Saison weiterhin fröhlich zu feiern.

Die Opfer überwachen Online-Wiederverkaufsplattformen in der Hoffnung, ihre gestohlenen Dekorationen zu entdecken und die Verdächtigen beim Verkauf zu erwischen.

Dieser Vorfall erinnert alle daran, wachsam zu sein und die notwendigen Vorkehrungen zu treffen, um ihr Eigentum während der Ferienzeit zu schützen. Es ist bedauerlich, dass manche Menschen die festliche Stimmung durch kriminelle Aktivitäten verderben. Die Widerstandsfähigkeit und Entschlossenheit, die Falcon und ihre Nachbarn an den Tag legen, zeigen jedoch, dass die wahre Bedeutung von Weihnachten nicht durch solche Diebstähle überschattet werden kann.