Beispiellose Zunahme chinesischer Migranten, die die US-Grenze überqueren

Zusammenfassung: An der Grenze zwischen den USA und Mexiko im kalifornischen San Diego County ist ein erschreckender Anstieg der Zahl chinesischer Staatsangehöriger zu verzeichnen, die illegal in die Vereinigten Staaten einreisen. Dieser Anstieg ist größtenteils auf den Einfluss von Social-Media-Beiträgen und Videos zurückzuführen, die detaillierte Orientierungshilfen für die Reise bieten. Jüngste Erkenntnisse zeigen, dass in provisorischen Lagern in Jacumba Hot Springs Hunderte Chinesen untergebracht waren. Während es im vergangenen Geschäftsjahr nur 329 Begegnungen mit chinesischen Migranten gab, stieg die Zahl im Oktober auf über 4,000. Dieser Anstieg stellt eine zusätzliche Belastung für die überlasteten Grenzschutzbeamten dar, die bereits mit der Flut illegaler Grenzübertritte zu kämpfen haben.

Potenzielle Sicherheitsbedrohungen werden durch den Anstieg der chinesischen Migranten hervorgehoben

Jüngste Berichte zeigen einen beispiellosen Anstieg chinesischer Migranten, die illegal die Grenze zwischen den USA und Mexiko überqueren, um aus ihrem Heimatland zu fliehen. Der Anstieg, der vermutlich auf die Verbreitung von Social-Media-Plattformen zurückzuführen ist, verdeutlicht die potenziellen Sicherheitsrisiken, die mit illegaler Einwanderung verbunden sind. Kameras von NewsNation filmten eine große Gruppe meist alleinstehender erwachsener Männer, die von Grenzschutzbeamten an der Grenze zum San Diego County abgefertigt wurden. Die Sprachbarriere stellt eine Herausforderung für die Beamten dar, da sie die Bearbeitung chinesischer Migranten verlangsamt und die Ressourcen der Strafverfolgungsbehörden überfordert. Als Reaktion auf diesen alarmierenden Trend gelobte der republikanische Präsidentschaftskandidat von Florida, Ron DeSantis, im Falle seines Wahlsiegs der Grenzsicherheit durch den Bau einer Mauer Vorrang einzuräumen. Seine Gegnerin, die ehemalige UN-Botschafterin Nikki Haley, wiederholte diese Bedenken und erkannte an, dass China die Südgrenze als einfachen Zugangspunkt zu den Vereinigten Staaten betrachte.

Migrantenlager in San Diego kämpfen unter starkem Zustrom chinesischer Staatsangehöriger

Der Anstieg chinesischer Migranten, die in den USA Asyl suchen, hat zur Errichtung provisorischer Lager nahe der Grenze zu San Diego geführt. Diese Migranten, die von ihrem Wunsch getrieben werden, der kommunistischen Regierung Chinas zu entkommen, werden von sozialen Apps wie WeChat geleitet, die ihnen Schritt-für-Schritt-Anweisungen für die Navigation auf der Reise liefern. Viele chinesische Migranten fliegen nach Ecuador, da dort kein Reisevisum erforderlich ist, bevor sie die gefährliche Darien-Schlucht passieren – einen tückischen Dschungel, der Kolumbien von Panama trennt. Migranten zahlen hohe Summen an Schmuggler, die bis zu 35,000 US-Dollar pro chinesischem Migranten verdienen können, der an die US-Grenze gebracht wird. Die Belastung der Kreisressourcen hat die Beamten des San Diego County dazu veranlasst, über die Bereitstellung zusätzlicher Steuergelder in Höhe von 3 Millionen US-Dollar zur Unterstützung von Migrantendiensten abzustimmen. Dies erfolgt nach einer früheren Entscheidung, 3 Millionen US-Dollar für Dienste zur Unterstützung von Migranten und Asylsuchenden bereitzustellen. Im Falle einer Genehmigung werden die insgesamt bereitgestellten Mittel auf 6 Millionen US-Dollar steigen.

