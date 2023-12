Die hohen Kosten falscher Verurteilungen: Eine Belastung für die Steuerzahler von Chicago

Ein aktueller Bericht hat Licht auf die exorbitanten Kosten geworfen, die den Steuerzahlern in Chicago durch rechtswidrige Verurteilungen entstanden sind. Seit dem Jahr 2000 hat die Stadt fast 700 Millionen US-Dollar an Vergleichen und Urteilen in Fällen gezahlt, in denen Einzelpersonen behaupteten, sie seien von der Chicagoer Polizei reingelegt worden. Bemerkenswerterweise gingen 138 Millionen US-Dollar dieses Betrags an externe Anwälte, die die Stadt verteidigten.

Fälle von Fehlverurteilungen sind in Chicago mittlerweile an der Tagesordnung, wobei Vergleiche und Urteile atemberaubende Zahlen erreichen. Allein zwischen 2017 und 2020 zahlte die Stadt 72 Millionen US-Dollar in nur 19 Fällen unrechtmäßiger Verurteilungen, was fast ein Drittel der 250 Millionen US-Dollar ausmachte, die die Stadt in allen Gerichtsverfahren in verschiedenen Abteilungen auszahlte.

Kritiker argumentieren, dass es der Stadt trotz der hohen Kosten an einem strategischen Ansatz fehle, diese Fälle zu bewerten und zeitnah zu lösen. Dies hat zu langwierigen Rechtsstreitigkeiten geführt, die nicht nur die Gerechtigkeit für die zu Unrecht verurteilten Personen verzögern, sondern auch die Steuerzahler erheblich belasten.

Der Bericht des Bürgerrechtsanwalts Andrew M. Stroth und seiner Organisation Truth, Hope & Justice sowie verschiedener Anwaltskanzleien legt nahe, dass die Stadt in den letzten 23 Jahren mit einer potenziellen Haftung von einer Milliarde Dollar rechnet und mit weiteren Fällen rechnet kommen. Stroth betont, dass die Stadt einen gründlichen Bewertungsprozess für diese Fälle entwickeln muss, um weitere rechtswidrige Verurteilungen zu verhindern und die finanziellen Kosten zu senken.

Darüber hinaus hebt der Bericht den Mangel an Koordination und Datenaustausch zwischen der Polizeibehörde von Chicago, der Rechtsabteilung und der Abteilung für Risikomanagement hervor, was die Bemühungen zur Identifizierung von Mustern und Trends behindert, die das Risiko einer Klage für die Stadt verringern könnten.

Angesichts steigender Kosten und eines Rückstaus an Fällen rechtswidriger Verurteilungen argumentieren einige Befürworter, dass die Stadt einen proaktiveren und systematischeren Ansatz verfolgen sollte, ähnlich wie man es von einem großen Unternehmen erwarten würde. Dazu müssten die potenziellen Kosten einer Einigung im Vergleich zu den Kosten eines Gerichtsverfahrens berücksichtigt und strengere Schulungs- und Compliance-Verfahren eingeführt werden, um künftige rechtswidrige Verurteilungen zu verhindern.

Während Chicago weiterhin mit den Folgen unrechtmäßiger Verurteilungen zu kämpfen hat, ist klar, dass die finanzielle Belastung der Steuerzahler und die menschlichen Kosten, die die unrechtmäßig verurteilten Personen erleiden, eine umfassende und strategische Reaktion der Stadt erfordern.