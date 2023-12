Teenager erlangt mit 17 seinen Doktortitel und stärkt zukünftige Generationen im STEAM-Bereich

Eine bemerkenswerte Leistung ist, dass eine Teenagerin aus Chicago, Dorothy Tillman, kürzlich im Alter von 17 Jahren ihren Doktortitel in integrierter Verhaltensgesundheit an der Arizona State University erhalten hat. Während ihre Kommilitonen damit beschäftigt sind, sich an Hochschulen zu bewerben, hat Tillman bereits ihren High-School-Abschluss, einen Bachelor-Abschluss und zwei Master-Abschlüsse erhalten. Ihr oberstes Ziel besteht jedoch nicht darin, Abschlüsse anzuhäufen, sondern ein Umfeld zu schaffen, in dem zukünftige Generationen große Träume wagen können.

Um diese Mission zu erfüllen, gründete Tillman das Dorothy Jeanius STEAM Leadership Institute, das für Wissenschaft, Technologie, Ingenieurwesen, Kunst und Mathematik steht. Im Gegensatz zu ihrer eigenen Erfahrung, bei der sie sich zwischen Kunst- und MINT-Programmen entscheiden musste, glaubt Tillman an die Integration beider Disziplinen. Sie betont die Bedeutung der Zusammenarbeit der rechten und linken Gehirnhälfte und betont, dass dies das Besondere an ihrem Institut sei. Ein qualitativ hochwertiger Lehrplan ist für sie ein Hauptaugenmerk, da er davon überzeugt ist, dass dieser die Bedeutung von Quantität übertrifft.

Während das Institut das ganze Jahr über verschiedene Programme und Initiativen durchführt, ist sein Flaggschiffprogramm ein Sommercamp, das junge Menschen stärken soll. Viele von Tillmans Campteilnehmern gründeten daraufhin eigene Unternehmen und zeigten damit die Wirkung ihrer Mentorschaft.

Tridia Davis, eine 14-jährige Camperin, bedankt sich für die Unterstützung, die sie im Camp erhalten hat. Durch das Programm hat sie gelernt, Musik zu machen, Beats zu entwickeln und ihre Schreibfähigkeiten zu verbessern. Davis findet die Erfahrung unglaublich hilfreich bei der Verwirklichung ihrer eigenen Träume.

Tillman bleibt trotz ihrer beeindruckenden Erfolge standhaft bei ihrer Entschlossenheit, große Träume zu haben. Sie ermutigt den Einzelnen, einen unerschütterlichen Selbstvertrauen zu entwickeln und sicherzustellen, dass ihn nichts davon abhalten kann, seine Ziele zu erreichen.

Tillmans bemerkenswerte Reise und ihr Engagement für die Stärkung zukünftiger Generationen sind ein Beweis für die transformative Kraft von Bildung und Mentoring. Mit ihrem Institut fördert sie nicht nur junge Talente, sondern inspiriert auch andere dazu, über Grenzen hinauszugehen und grenzenlos zu träumen.