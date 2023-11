Neuer Artikel: Entfesseln Sie Vintage-Nostalgie mit dem Lossy Pedal von Chase Bliss

By

In der Welt der Musikausrüstung gibt es eine wachsende Faszination dafür, sich den kaputten und Lo-Fi-Sounds der Vergangenheit zuzuwenden. Und niemand macht es besser als Chase Bliss, ein renommiertes Unternehmen, das für sein Fachwissen in der Herstellung von Pedalen bekannt ist, die Ihre Instrumente in eine Welt der Vintage-Nostalgie versetzen. Ihre neueste Kreation, das Lossy-Pedal, ist eine bemerkenswerte Zusammenarbeit mit Goodhertz, einem erstklassigen Plugin-Hersteller mit beeindruckender Lo-Fi-Erfahrung.

Das Herzstück des Lossy-Pedals ist seine Loss-Steuerung, die drei unterschiedliche Modi bietet, die dem Klang jeweils einen einzigartigen Charakter verleihen. Ganz gleich, ob Sie den vertrauten MP3-Sound mit niedriger Bitrate, reduzierte Komprimierungsfrequenzen für einen blechernen Klang oder die faszinierenden Störungen von Phase Jitter wünschen, Lossy hat alles, was Sie brauchen. Und innerhalb dieser Modi sind die Möglichkeiten endlos und Sie können die Intensität und den Gesamteffekt mithilfe der Loss- und Global-Regler fein abstimmen.

Der Paketwechsel ist ein weiteres herausragendes Merkmal des Lossy-Pedals. Wenn Sie es ausgeschaltet lassen, erhalten Sie das reine Wesen von Lossy, wohingegen die Aktivierung von Packet Loss zu Aussetzern führt, die einer schlechten Mobilfunkverbindung ähneln. Alternativ füllt der Wechsel zu Packet Repeat diese Lücken mit eingefrorenem Audio, das an eine überspringende CD erinnert. Um die Häufigkeit dieser Unterbrechungen zu steuern, passen Sie einfach den Geschwindigkeitsregler an.

Ein besonders faszinierender Aspekt des Lossy-Pedals ist seine spezielle Freeze-Funktion. Im Gegensatz zu anderen Pedalen wiederholt es nicht einfach den letzten Audioausschnitt auf unbestimmte Zeit. Stattdessen entwickelt es sich im Laufe der Zeit weiter, dehnt die Noten aus und verändert sich beim Spielen. Auf diese Weise können Sie fesselnde Ambient-Pads, Drones und sich ständig verändernde Klanglandschaften erstellen.

Um einen zusammenhängenden und ausgefeilten Klang zu gewährleisten, bietet das Lossy-Pedal auch eine Filter- und Reverb-Sektion. Diese zusätzlichen Komponenten tragen dazu bei, alle Elemente nahtlos miteinander zu verschmelzen. Im Pedal verbirgt sich eine Limiter- und Auto-Gain-Funktion, die die komplizierten Details des Loss-Effekts hervorhebt und so den Verlust musikalischer Nuancen verhindert.

Für diejenigen, die sich auf eine Reise durch Vintage-Klanglandschaften begeben möchten, ist das Lossy-Pedal exklusiv über die offizielle Chase Bliss-Website erhältlich. Zum Preis von 399 US-Dollar beinhaltet jeder Pedalkauf einen großzügigen Rabatt von 50 % auf das Goodhertz Lossy-Plugin, das die Inspiration für die Entwicklung des Pedals war. Der Preis beträgt normalerweise 79 US-Dollar.

FAQ

1. Kann das Lossy-Pedal den Klang einer minderwertigen MP3-Datei wiedergeben?

Ja, das Lossy-Pedal bietet einen Standardmodus, der den vertrauten Klang einer MP3-Datei mit niedriger Bitrate liefert und Erinnerungen an das digitale Zeitalter der späten 90er Jahre weckt.

2. Wozu dient der Packets-Schalter am Lossy-Pedal?

Mit dem Packets-Schalter können Sie Aussetzer oder eingefrorene Audiodaten in Ihren Sound einbauen, die beispielsweise an eine schlechte Mobilfunkverbindung oder eine überspringende CD erinnern.

3. Wie funktioniert die Freeze-Funktion beim Lossy-Pedal?

Im Gegensatz zu herkömmlichen Pedalen, die den letzten Moment des Audiosignals wiederholen, entwickelt sich die Freeze-Funktion im Laufe der Zeit weiter, streckt Noten in die Länge und erzeugt Ambient-Pads, Drones und wechselnde Klanglandschaften.

4. Wo kann ich das Lossy-Pedal kaufen?

Das Lossy-Pedal ist exklusiv auf der offiziellen Chase Bliss-Website erhältlich.

5. Gibt es beim Kauf des Lossy-Pedals einen Rabatt auf das Goodhertz Lossy-Plugin?

Ja, beim Kauf des Lossy-Pedals erhalten Sie 50 % Rabatt auf das Goodhertz Lossy-Plugin, das normalerweise 79 US-Dollar kostet.