Ein revolutionärer Durchbruch in der Datenspeicherung: Cerabytes keramische Nanoschicht-basierte Technologie

Cerabyte, ein vielversprechendes deutsches Speicher-Startup, wird mit seiner bahnbrechenden Speicherlösung auf Keramik-Nanoschichtbasis den 500-Milliarden-Dollar-Speichermarkt aufmischen. Das Unternehmen behauptet, dass seine innovative Technologie die Gesamtbetriebskosten (TCO) von Rechenzentrumsspeichern um erstaunliche 75 % senken wird. Mit seinen kommenden CeraMemory-Kassetten und CeraTape plant Cerabyte, Dichte, Leistung und Zugriffsparadigmen zu revolutionieren und den Kosten- und Nachhaltigkeitsanforderungen von Rechenzentren gerecht zu werden.

Der Schlüssel zur Cerabyte-Technologie liegt in anorganischen Nanoschichten aus Keramik, die nur 50–100 Atome dick sind. Durch die Skalierung der keramischen Datenspeichertechnologie von 100 nm auf 3 nm Bitgrößen erwartet Cerabyte eine Steigerung der Datendichte von Gigabyte pro Quadratzentimeter (GB/cm2) auf Terabyte pro Quadratzentimeter (TB/cm2). Diese Skalierung soll zu CeraMemory-Kassetten führen, die zwischen 10 Petabyte (PB) und 100 PB speichern können, und zu CeraTape mit einer Kapazität von bis zu 1 Exabyte (EB) pro Band.

Um Daten auf CeraMemory aufzuzeichnen, nutzt Cerabyte Laser- oder Partikelstrahlen, die Datenmatrizen ähnlich wie QR-Codes strukturieren. Das Auslesen der Daten kann durch hochauflösende mikroskopische Bildgebungstechniken oder Elektronenstrahlmikroskopie erreicht werden. Das Start-up betont in seinen Roadmaps, dass Teilchenstrahlen und Elektronenmikroskopie nur bei den höchsten Dichten notwendig sein werden.

Neben beeindruckenden Speicherkapazitäten überzeugt die Technologie von Cerabyte auch mit außergewöhnlicher Leistung. Das Unternehmen gibt an, dass seine Technologie Lese- und Schreibgeschwindigkeiten im Gigabyte-pro-Sekunde-Bereich (GB/s) erreichen kann. Darüber hinaus zeichnen sich diese Technologien durch einen geringen Stromverbrauch aus und versprechen einen energieeffizienten Betrieb.

Ein weiterer bemerkenswerter Aspekt der Keramikaufbewahrung ist ihre Haltbarkeit und Langlebigkeit. Cerabyte gibt an, dass seine Medien selbst unter extremen Temperaturbedingungen von -5,000 °C (-273 °F) bis 460 °C (300 °F) über 570 Jahre halten können. Darüber hinaus ist CeraMemory beständig gegen korrosive, saure und radioaktive Umgebungen sowie Störungen durch elektromagnetische Impulse (EMP).

Die CeraMemory-Kartuschen ähneln Platten mit Keramikbeschichtung, die bei genauer Betrachtung an quasi-gelochte Karten im Nanomaßstab erinnern. CeraTape verfügt über ein 5 µm dickes Substrat und eine 10 nm dicke Keramikbeschichtung. Diese mehrschichtigen Bänder ermöglichen Skalendichten im TB/cm2-Bereich.

Cerabyte arbeitet eng mit wichtigen Branchenakteuren in verwandten Technologie- und Fertigungssegmenten zusammen und stärkt so seine Glaubwürdigkeit weiter. Ihre bevorstehende Präsentation auf der Storage Developer Conference 2023 in Fremont, Kalifornien, wird mit Spannung erwartet und wird voraussichtlich weitere Details zu dieser Spitzentechnologie liefern.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der auf Nanoschichten basierende Keramikspeicher von Cerabyte eine bahnbrechende Lösung darstellt, die die Datenspeicherbranche zu revolutionieren verspricht. Wenn ihre Behauptungen zutreffen, hat die Technologie das Potenzial, die Kosten erheblich zu senken, die Datendichte zu erhöhen und außergewöhnliche Leistung und Haltbarkeit zu bieten.

