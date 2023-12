West Hanover Winery kündigt Schließung aufgrund gesundheitlicher Probleme des Eigentümers und des Wunsches, den Ruhestand zu genießen, an

By

West Hanover Winery, ein langjähriges Unternehmen mit zwei Standorten im Midstate, hat kürzlich die schwierige Entscheidung getroffen, seine Türen zu schließen. Als Hauptgründe für die Schließung nannte Eigentümer George Kline gesundheitliche Probleme und den Wunsch, das Leben jetzt, da er 83 Jahre alt ist, zu genießen.

Nach 31 Jahren in der Weinbranche äußerte Kline, dass er nicht mehr den Wunsch habe, das Weingut weiterzuführen. „Ich hatte einige gesundheitliche Probleme und bin 83 Jahre alt“, erklärte er. „Nachdem ich es [31 Jahre lang] gemacht habe, möchte ich es einfach nicht mehr tun.“

Das Weingut mit Standorten 7646 Jonestown Road in Harrisburg, Pennsylvania, und 3416 Saint Peter's Road in Pottstown, Pennsylvania, hat seinen Standort Pottstown bereits zum 1. Dezember geschlossen. Der Standort Harrisburg wird voraussichtlich im Dezember offiziell seine Pforten schließen 31.

Obwohl das Weingut schließt, erwähnte Kline, dass es für Weinliebhaber immer noch die Möglichkeit gebe, sich mit ihren Lieblingsgetränken einzudecken. Er hat immer noch 3,000 Gallonen Wein in großen Mengen zum Verkauf. Interessierte Personen können sich für weitere Informationen an (717)-608-0244 wenden.

Während die Schließung der West Hanover Winery voranschreitet, werden die ABC27-Nachrichten weiterhin über aktuelle Entwicklungen oder zusätzliche Informationen informieren, die möglicherweise auftauchen.

Diese Entscheidung von Kline verdeutlicht die Herausforderungen, mit denen Kleinunternehmer konfrontiert sind, insbesondere in der anspruchsvollen Welt der Weinherstellung. Seine gesundheitlichen Probleme und sein Wunsch nach einem wohlverdienten Ruhestand sind verständliche Gründe für die Schließung. Weinliebhaber in der Gegend werden über die Schließung des Weinguts enttäuscht sein, aber vielleicht bietet dies eine Gelegenheit für andere Weingüter, die Lücke in der lokalen Weinszene zu füllen.

