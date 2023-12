Die nordischen Länder sind nach wie vor die besten Länder der Welt, wenn es um die Gleichstellung der Geschlechter geht

By

Einem aktuellen Bericht zufolge sind die nordischen Länder weiterhin weltweit führend, wenn es um die Gleichstellung der Geschlechter geht. Der vom Weltwirtschaftsforum (WEF) veröffentlichte Global Gender Gap Report 2020 bewertete 153 Länder anhand verschiedener Faktoren, darunter wirtschaftliche Teilhabe, Bildungsstand, Gesundheit und Überleben sowie politisches Empowerment.

Finnland führte die Liste zum dritten Mal in Folge an, gefolgt von Island, Norwegen und Schweden. Diese Länder belegen stets Spitzenplätze und unterstreichen ihr Engagement für die Gleichstellung der Geschlechter und die Stärkung der Rolle der Frau. Der Bericht lobte ihre Bemühungen, die Kluft zwischen den Geschlechtern in mehreren Bereichen zu schließen, mit hohen Werten bei wirtschaftlicher Teilhabe und Chancen, Bildungsniveau und politischer Selbstbestimmung.

Während der Bericht die von den nordischen Ländern erzielten Fortschritte anerkennt, beleuchtet er auch die anhaltenden Herausforderungen weltweit. Auf globaler Ebene ist die Kluft zwischen den Geschlechtern immer noch erheblich, und kein Land erreicht die vollständige Gleichstellung der Geschlechter. Ungleiche Vertretung in politischen Führungspositionen sowie Unterschiede bei Löhnen und wirtschaftlichen Möglichkeiten gehören zu den Hauptfaktoren, die zu dieser Kluft beitragen.

In verschiedenen Teilen der Welt wurden Bemühungen zur Beseitigung dieser geschlechtsspezifischen Unterschiede anerkannt. Ruanda beispielsweise belegte im globalen Index der geschlechtsspezifischen Unterschiede den sechsten Platz und ist das bestplatzierte nicht-skandinavische Land. Das Land hat lobenswerte Fortschritte bei der politischen Stärkung gemacht und verzeichnet weltweit den höchsten Frauenanteil im Parlament.

Doch trotz dieser kleinen Fortschritte bleibt die Kluft zwischen den Geschlechtern für viele Länder ein drängendes Problem. Der Bericht erinnert an die Arbeit, die geleistet werden muss, um weltweit eine echte Gleichstellung der Geschlechter zu erreichen. Sie fordert Regierungen, Organisationen und Einzelpersonen auf, weiterhin an Richtlinien und Praktiken zu arbeiten, die Frauen stärken und die Inklusion der Geschlechter in allen Lebensbereichen fördern.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die nordischen Länder weiterhin weltweit führend bei der Gleichstellung der Geschlechter sind, wie der Global Gender Gap Report 2020 zeigt. Obwohl weltweit Fortschritte erzielt wurden, unterstreicht der Bericht auch die anhaltenden Herausforderungen und die Notwendigkeit nachhaltiger Anstrengungen, um die Kluft zwischen den Geschlechtern zu schließen vollständig.

Lesen Sie mehr in der Web Story: Die nordischen Länder sind nach wie vor die besten Länder der Welt, wenn es um die Gleichstellung der Geschlechter geht