Die Carolina Panthers verlegen ihr Trainingslager nach Charlotte

Die Carolina Panthers haben beschlossen, ihr Trainingslager vom Wofford College im Spartanburg County nach Charlotte zu verlegen. Die Ankündigung erfolgte am Mittwoch und bedeutete eine bedeutende Veränderung für das Team, das seit 1995 in Spartanburg zu Hause war.

„Wir freuen uns sehr, unser Trainingslager in unsere Einrichtung in Charlotte zu verlegen“, sagte Kristi Coleman, Präsidentin der Carolina Panthers. „Wir danken Wofford und der Spartanburg-Gemeinde für ihre Gastfreundschaft im Laufe der Jahre. Während wir nach Charlotte wechseln, bleiben wir unseren Fans in South Carolina treu und werden weiterhin Fan- und Community-Events im Bundesstaat organisieren.“

In der vergangenen Saison hielten aufgrund der COVID-19-Pandemie nur sechs Teams, darunter die Panthers, ihr Trainingslager außerhalb ihrer eigenen Einrichtungen ab. Im Jahr 2020 führten die Panthers ihr Camp im Bank of America Stadium und den angrenzenden Übungsfeldern durch. Zuvor hatte das Trainingslager regelmäßig am Wofford College stattgefunden.

Für David Britt, Bezirksrat von Spartanburg, war die Entscheidung keine Überraschung, denn er verriet, dass er seit drei Jahren damit gerechnet hatte, dass das Team das College verlassen würde. Laut Britt „gibt es bei den Panthers ein anderes Eigentumsverhältnis.“ Ich glaube nicht, dass er [der Besitzer] das gleiche Engagement dafür hegt, dass die Panthers das Team der Carolinas sind. Es ist nicht nur das Team von North Carolina.“

Die Beziehung zwischen den Panthers und dem Wofford College war eine der längsten in der NFL, gleich nach der Partnerschaft zwischen den Pittsburgh Steelers und dem St. Vincent College. Dr. Nayef Samhat, Präsident des Wofford College, drückte ihre Sympathie für die Panthers und die Auswirkungen des Trainingslagers auf die Spartanburg-Gemeinschaft aus. „Wir schätzen unsere besondere Beziehung zu den Carolina Panthers seit der Gründung des Teams. Wir werden es vermissen, sie auf dem Campus zu haben und die Aufregung, die das Trainingslager nach Spartanburg und im Norden des Staates gebracht hat.“

Auch wenn bei den Anwohnern eine gewisse Enttäuschung herrscht, eröffnet die Entscheidung der Panthers neue Möglichkeiten für das Team und seine Einrichtungen. Der Umzug ist Teil einer umfassenderen Anstrengung zur Modernisierung der Übungs- und Trainingseinrichtungen des Teams, zu der auch die Entfernung des Atrium Health Dome im Januar gehört, um Platz für neue Übungsfelder zu schaffen. Durch diese Änderungen erhalten die Panthers drei Übungsfelder in voller Länge, die mehr Platz bieten und den Verschleiß minimieren.

Caroline Wright, Senior Vice President und Chief Venues Officer bei Tepper Sports & Entertainment, erklärte: „Die Entfernung des Dome ist der Beginn eines laufenden Prozesses zur Modernisierung der Einrichtungen des Teams. Zukünftige Verbesserungen umfassen Änderungen an den Spielfeldern und den Bau eines Feldhauses für Fußballbetriebe und Gemeinschaftsmöglichkeiten.“ Das Team wird bei Bedarf auch Möglichkeiten für Indoor-Übungen prüfen.

Während sich die Panthers auf die kommende Saison vorbereiten, sind sie noch dabei, Pläne für die Unterbringung der Fans während des Trainingslagers auszuarbeiten. Weitere Details werden zu gegebener Zeit bekannt gegeben. Das Team beabsichtigt, seine Saison mit dem Fan Fest in South Carolina zu eröffnen und dann mit Back Together Football in Charlotte fortzufahren. Obwohl mit dem Weggang vom Wofford College ein Kapitel abgeschlossen ist, erwartet die Panthers in ihrer modernisierten Trainingseinrichtung in Charlotte eine neue und aufregende Ära.