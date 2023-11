Canva stellt Entwickler-Innovationsfonds in Höhe von 50 Millionen US-Dollar vor, um die Design-Demokratisierung voranzutreiben

By

Die cloudbasierte visuelle Kommunikationsplattform Canva hat kürzlich die Einführung ihres bahnbrechenden Developers Innovation Fund in Höhe von 50 Millionen US-Dollar angekündigt, der darauf abzielt, Entwicklern finanzielle Unterstützung und Motivation zu bieten. Die Mission des Unternehmens besteht darin, Design zu demokratisieren und einen vielfältigen Marktplatz für kostenlos nutzbare Anwendungen auf seiner Plattform zu schaffen.

Der Developers Innovation Fund von Canva wird über App Adoption Awards und Developer Grants ausgezahlt. App Adoption Awards werden an Entwickler verliehen, deren Apps bestimmte Akzeptanzmeilensteine ​​erreichen, gemessen an der Anzahl der monatlich aktiven Benutzer. Um sich für diese Auszeichnungen zu qualifizieren, müssen Entwickler eine kostenlose öffentliche App gestartet haben und bestimmte Anforderungen erfüllen.

Laut Anwar Haneef, Head of Ecosystem bei Canva, ist das Unternehmen begeistert von der Förderung seiner Entwicklergemeinschaft und glaubt, dass diese Initiative ein Umfeld schaffen wird, in dem Entwickler dazu inspiriert werden, ihre innovativen Ideen in die Tat umzusetzen. Es wird erwartet, dass dieser Schritt der großen Nutzerbasis von Canva einen enormen Mehrwert bringen wird.

Das ultimative Ziel von Canva ist die Entwicklung der vielseitigsten verfügbaren visuellen Kommunikationsplattform, die alle Design- und künstlichen Intelligenz (KI)-Funktionen auf einer einzigen Seite integriert. Um diese Vision zu verfolgen, hat Canva zuvor das Canva Developers Programme ins Leben gerufen, das Tausende von Entwicklern anzieht, die seitdem 60 neue Apps mithilfe des Canva Apps Software Development Kit (SDK) veröffentlicht haben. Diese Apps wurden insgesamt über 15 Millionen Mal verwendet.

Um sein Angebot über die visuelle Kommunikation hinaus zu erweitern, hat Canva kürzlich eine spezielle Suite von KI-Tools vorgestellt, die speziell auf Klassenzimmer zugeschnitten sind. Diese Entwicklung zielt darauf ab, vielbeschäftigte Pädagogen bei verschiedenen Aufgaben zu unterstützen, wie etwa der Unterrichtsplanung, der Bearbeitung von Inhalten, der Formatierung von Dokumenten, der Unterstützung mehrsprachiger Unterrichtsstunden und der Überprüfung der Barrierefreiheit. Mit einer umfangreichen Nutzerbasis von über 50 Millionen im Bildungsbereich richten sich die Classroom Magic-Produkte von Canva sowohl an Lehrkräfte als auch an Studierende.

Die Einführung von KI-gestützten Bildungstools durch Canva signalisiert eine bevorstehende Welle des KI-gestützten Lernens und zeigt das Engagement des Unternehmens für die Verbesserung und Revolutionierung des Bildungserlebnisses.

