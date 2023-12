Canonsburg begrüßt Neuzugang in der Innenstadt mit Zeremonie zum Durchschneiden des Bandes

By

In Canonsburg, einer wachsenden Innenstadt in Pennsylvania, wurde kürzlich ein neues Unternehmen eröffnet, das verspricht, die kostbaren Momente des Lebens durch die Linse festzuhalten. Jasmine Powell, die Visionärin hinter der Gründung von Jasmine Powell Photography, feierte diesen Meilenstein mit einer Zeremonie zum Durchschneiden des Bandes, an der angesehene Mitglieder der Handelskammer und des Bezirksrates von Canonsburg teilnahmen.

Die am 25. November abgehaltene Zeremonie war ein bedeutender Moment für Powell und ihren Ehemann Saviel Lopez, als sie ihr Lokal in der 134 N. Jefferson Ave. einweihten. Bürgermeister Dave Rhome sowie Powells Eltern Eric und Julie Chandler beehrten die Veranstaltung mit ihrer Anwesenheit und Unterstützung.

Der Bürgermeister nutzte die Gelegenheit, um Powell eine besondere Begrüßungsurkunde des Bürgermeisters zu überreichen, mit der sie ihr Talent und ihr Engagement für die Kunst der Fotografie würdigte. Diese Auszeichnung würdigt nicht nur Powells Leistung, sondern ist auch ein Beweis für ihr Engagement, ein unvergessliches und außergewöhnliches Kundenerlebnis zu bieten.

Ziel von Jasmine Powell Photography ist es, die Schönheit und Essenz der wertvollsten Momente des Lebens durch professionelle und künstlerische Fotografie einzufangen. Ob Hochzeit, Familienporträt oder Firmenveranstaltung, Powell und ihr Team sorgen dafür, dass jedes Bild die Essenz des Anlasses einfängt.

Jasmine Powell Photography liegt im Herzen von Canonsburg und ist perfekt gelegen, um der örtlichen Gemeinschaft und darüber hinaus zu dienen. Die Website des Studios bietet umfassende Informationen zu den verschiedenen angebotenen Dienstleistungen und enthält außerdem ein Portfolio, das Powells faszinierende Arbeit präsentiert.

Durch die Aufnahme von Jasmine Powell Photography hat die Innenstadt von Canonsburg ein weiteres Juwel gewonnen, das nicht nur zum Wirtschaftswachstum beiträgt, sondern den Bewohnern auch ein außergewöhnliches Fotoerlebnis bietet. Die Zeremonie zum Durchschneiden des Bandes bedeutet ein herzliches Willkommen für das neue Unternehmen und festigt Canonsburg weiter als Zentrum der Kreativität und des Unternehmergeists.