Arbeitgebern in Kalifornien ist es verboten, aufgrund des Cannabiskonsums außerhalb des Dienstes zu diskriminieren

Arbeitgeber in Kalifornien stehen vor neuen Gesetzen, die Arbeitnehmer und Bewerber vor Diskriminierung aufgrund des Cannabiskonsums außerhalb des Arbeitsplatzes schützen sollen. Das staatliche Gesetz über faire Beschäftigung und Wohnen wird um Beschäftigungsschutzmaßnahmen für Personen erweitert, die Marihuana konsumieren. Die Gesetze, Assembly Bill 2188 und Senate Bill 700, treten am 1. Januar in Kraft.

Nach diesen neuen Gesetzen ist es Arbeitgebern mit fünf oder mehr Mitarbeitern untersagt, Arbeitnehmer für den Cannabiskonsum außerhalb des Dienstes zu bestrafen. Die Gesetzgebung verbietet Arbeitgebern auch, sich über den früheren Cannabiskonsum eines Bewerbers zu erkundigen, es sei denn, es handelt sich um eine Vorstrafe im Zusammenhang mit Straftaten im Zusammenhang mit Cannabis.

Darüber hinaus ist es Arbeitgebern nicht gestattet, Arbeitnehmer zu rügen, die aufgrund des Vorhandenseins von „nicht psychoaktiven Cannabis-Metaboliten“ einen Drogentest nicht bestehen. Diese Metaboliten sind inaktive Überreste von Cannabis im Körper, nachdem das THC verstoffwechselt wurde. Untersuchungen legen nahe, dass das Vorhandensein von Metaboliten weder auf eine Beeinträchtigung noch auf ein erhöhtes Risiko für Arbeitsunfälle hinweist.

Allerdings verbieten diese Gesetze Arbeitgebern nicht die Umsetzung anderer Maßnahmen zur Aufrechterhaltung eines drogenfreien Arbeitsplatzes. Aktives THC kann weiterhin getestet werden und es können disziplinarische Maßnahmen gegen Mitarbeiter ergriffen werden, die während der Arbeit eine Beeinträchtigung feststellen. Einige Arten von Arbeitgebern, beispielsweise im Baugewerbe oder in Branchen, die Bundesmittel erhalten, sind aufgrund der bundesstaatlichen Prüfanforderungen vom Testschutz ausgenommen.

Befürworter dieser Gesetze argumentieren, dass die Diskriminierung rechtmäßiger Cannabiskonsumenten am Arbeitsplatz nach wie vor ein allgegenwärtiges Problem sei und insbesondere schwarze Gemeinschaften betreffe. Eine Studie der American Addiction Centers ergab, dass schwarze Menschen mehr als doppelt so häufig mit einem Verweis oder einer Kündigung rechnen müssen, weil sie einen Drogentest nicht bestanden haben, als ihre weißen Kollegen.

Kalifornien schließt sich nun sieben anderen Bundesstaaten mit Gesetzen zum Schutz der Beschäftigungsrechte von Freizeit- und medizinischen Marihuanakonsumenten an. Zu diesen Staaten gehören Washington, Nevada, New York, New Jersey, Connecticut, Montana und Rhode Island. Mittlerweile verbieten zwanzig Staaten lediglich die Diskriminierung von medizinischen Marihuanakonsumenten am Arbeitsplatz.