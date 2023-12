Vince Luce engagiert sich an der Robert Morris University und verfolgt Träume auf und neben dem Spielfeld

Nach Jahren des Engagements und der harten Arbeit hat Canfield-Senior Vince Luce eine wichtige Entscheidung hinsichtlich seiner akademischen und fußballerischen Zukunft getroffen. Luce, ein talentierter Lineman der Cardinals, hat sich an die Robert Morris University verpflichtet, wo er seine sportlichen Aktivitäten fortsetzen und sich weiterbilden möchte.

Mit einer brennenden Leidenschaft für das Spiel drückte Luce seine Begeisterung über dieses neue Kapitel in seinem Leben aus. „Davon habe ich geträumt, seit ich angefangen habe, Fußball zu spielen“, erzählte er. Entschlossen, das Beste aus dieser Gelegenheit zu machen, fügte er hinzu: „Ich werde jede Sekunde kämpfen, die ich kann, um so viel Spielzeit wie möglich zu bekommen.“

Luces außergewöhnliche Leistung auf dem Feld wurde mit Auszeichnungen wie der Ernennung zum First Team All Northeast Ohio und einer First Team All-Conference-Auswahl gewürdigt. Sein High-School-Footballtrainer Mike Pavlansky glaubt, dass sich Luces Fähigkeiten auf College-Ebene gut übertragen lassen. „Wenn die Pads an sind und man zwischen den Linien spielt, wissen sie, dass er eine Handvoll ist“, bemerkte Trainer Pavlansky.

Während seiner Zeit bei Canfield spielte Luce eine wesentliche Rolle für den Erfolg des Teams, indem er in den letzten beiden Saisons zu 21 Siegen beitrug und 2022 sogar die Staatsmeisterschaft der Division III gewann. Luce schöpfte Kraft aus seinen Canfield-Wurzeln und brachte seine Hingabe zum Ausdruck, ein zu sein unterstützender Teamkollege, der sagt: „Ich werde so gut ich kann für meine Teamkollegen da sein und insgesamt einfach ein guter Teamkollege sein.“

Die Robert Morris University, bekannt für ihr Fußballprogramm der Division I, das auf FCS-Ebene antritt, beendete ihre vorherige Saison mit einer Bilanz von 4:7. Während sich die Colonials darauf vorbereiten, nächstes Jahr wieder an der Northeast Conference teilzunehmen, ist Luce bestrebt, seine Fähigkeiten in das Team einzubringen und seine persönliche Entwicklung auf und neben dem Spielfeld fortzusetzen.

Mit seinem Engagement für die Robert Morris University verkörpert Vince Luce den Geist der Beharrlichkeit und Entschlossenheit. Seine Reise dient als Inspiration für angehende Sportler und erinnert sie daran, dass harte Arbeit und Engagement den Weg für neue Möglichkeiten und größeren Erfolg ebnen können.

