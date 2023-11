Die Auferstehung des Daredevil: Der Mann ohne Angst

Das lange verschollene Superheldenspiel Daredevil: The Man Without Fear für PlayStation 2 feiert nach zwei Jahrzehnten ein überraschendes Comeback. Hidden Palace, eine Gruppe zur Erhaltung von Spielen, hat kürzlich eine spielbare Version des eingestellten Spiels vorgestellt, die von einem anonymen Entwickler stammt, der mit 5,000 Ft verbunden ist. Studios, die ursprünglichen Schöpfer. Diese späte Prototypenversion von Daredevil: The Man Without Fear stellt die frühe Vision des Spiels dar, obwohl sie unter mehreren Fehlern und Störungen leidet.

Ursprünglich als einfaches Projekt konzipiert, das sich darauf konzentrierte, Schlüsselmomente in der Geschichte von Daredevil hervorzuheben, entwickelte sich das Spiel zu einem ehrgeizigeren Open-World-Abenteuer mit dem Titel Daredevil: The Video Game. Aufgrund von Marvels Plänen für einen Daredevil-Film und Sonys konkreten Gameplay-Wünschen wurde das Konzept jedoch mehrfach überarbeitet, was zu Spannungen zwischen den beteiligten Parteien führte.

Trotz Hindernissen während der Entwicklung, einschließlich Problemen mit der RenderWare-Engine und internen Konflikten innerhalb des Studios, hat 5,000 Ft. Die Studios blieben bestehen. Leider wurde das Schicksal des Spiels durch kreative Meinungsverschiedenheiten zwischen Marvel und Sony besiegelt, die zu seiner Absage führten. Infolgedessen wurde neben dem Realfilm nur eine Game Boy Advance-Version mit bescheideneren Ambitionen veröffentlicht.

Obwohl die kürzlich veröffentlichte Version von Daredevil: The Man Without Fear nicht ohne Mängel ist, bietet sie einen Einblick in das, was hätte sein können. Das Gameplay-Material zeigt Elemente, die an andere Superheldenspiele der frühen 2000er-Jahre wie „Der unglaubliche Hulk“ und „Spider-Man“ erinnern, angereichert mit einem Hauch von Tomb Raider. Die Geschichte, die auf dem Elektra Lives Again-Comic aus dem Jahr 1999 basiert und Daredevils Erzfeind The Kingpin zeigt, zeigt das verlorene Potenzial des Spiels.

Während es enttäuschend ist, dass Daredevil: The Man Without Fear nie die Gelegenheit hatte, sein volles Potenzial auszuschöpfen, weckt der jüngste Erfolg von Superheldenspielen wie der Marvel's Spider-Man-Reihe von Insomniac Games Hoffnungen auf eine weitere Chance auf Wiedergutmachung für Videospiele der ikonische blinde Verbrechensbekämpfer.

FAQ:

F: Was ist Daredevil: Der Mann ohne Angst?

A: Daredevil: The Man Without Fear war ein Superheldenspiel für die PlayStation 2, das von 5,000 Ft entwickelt wurde. Studios vor der Absage. Nach 20 Jahren ist es kürzlich mit einem spielbaren Build wieder aufgetaucht.

F: Was hat zur Absage des Spiels geführt?

A: Kreative Differenzen zwischen Marvel und Sony sowie Herausforderungen während der Entwicklung führten zur Absage von Daredevil: The Man Without Fear. Marvel hatte konkrete Wünsche zum Gameplay, während Sony wollte, dass das Spiel eng an einen kommenden Daredevil-Film angepasst ist.

F: Ist der veröffentlichte Build des Spiels vollständig?

A: Nein, der veröffentlichte Build von Daredevil: The Man Without Fear ist unvollendet und enthält verschiedene Fehler und Störungen.

F: Was können wir vom Gameplay erwarten?

A: Basierend auf dem verfügbaren Filmmaterial zeigt das Gameplay eine originelle Geschichte, die vom Elektra Lives Again-Comic inspiriert ist und Elemente enthält, die an Superheldenspiele der frühen 2000er Jahre erinnern.

Quellen:

Versteckter Palast – https://hiddenpalace.org/Daredevil:_The_Man_Without_Fear_(Jul_9,_2003_prototype)