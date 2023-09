Pokémon Go: Mankey kann glänzend sein!

Zusammenfassung:

In Pokémon Go haben Spieler die Möglichkeit, dem Schweineaffen-Pokémon Mankey in freier Wildbahn zu begegnen. Die aufregende Neuigkeit ist, dass Mankey auch glänzend sein kann! Dies bedeutet, dass Spieler die Chance haben, eine glänzende Version dieses Pokémon zu fangen, die eine andere Farbe als die normale Version hat. Neben Mankey kann auch seine Weiterentwicklung Primeape glänzend sein.

Angesichts der möglichen Einführung von Annihilape, der letzten Weiterentwicklung von Mankey und Primeape aus den Pokémon Scarlet und Violet, wird empfohlen, im Vorfeld dieser Entwicklung mit dem Sammeln von Mankey-Süßigkeiten zu beginnen. Die frühen Veröffentlichungen von Paldean-Pokémon in Pokémon Go deuten darauf hin, dass Annihilape bald in die Liste aufgenommen werden könnte.

Laut einer Studie von The Silph Road beträgt die Shiny-Rate für Mankey in Pokémon Go etwa eins zu 500. Allerdings hat Mankey keinen „Permaboost“, was bedeutet, dass es kein seltener Spawn ist und keine erhöhte Glanzrate hat. Das Anlocken weiterer glänzender Pokémon basiert auf Zufallszufällen, da die Fangraten glänzender Pokémon vom Entwickler Niantic festgelegt werden und normalerweise nur bei besonderen Ereignissen oder Raids erhöht werden.

Um den Überblick über verfügbare Shiny-Pokémon zu behalten, können Spieler auf die Liste von LeekDuck zurückgreifen, die einen visuellen Überblick über alle vorhandenen Shiny-Pokémon bietet.

Für weitere Tipps und Anleitungen zu Pokémon Go bietet Polygon eine Fülle von Ressourcen zur Verbesserung Ihres Gameplays.

Definitionen:

– Glänzende Pokémon: Pokémon mit alternativer Färbung, die seltener sind als ihre regulären Gegenstücke.

– Süßigkeiten: Eine Ressource in Pokémon Go, die durch das Fangen von Pokémon einer bestimmten Art gesammelt und zur Entwicklung oder Stärkung von Pokémon verwendet werden kann.

Quellen:

– The Silph Road (über Wayback Machine)

– LeekDuck

– Vieleck