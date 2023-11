Wird Lamborghinis V10-Erbe weiterleben?

By

Während sich die Automobilindustrie in Richtung Elektrifizierung und Downsizing bewegt, wird der legendäre V10-Motor von Lamborghini von den Aufsichtsbehörden unter die Lupe genommen. Die Ära der 5.2-Liter-Saugmotoren geht zu Ende, im kommenden Jahr soll der letzte Huracan vom Band laufen. Was steht also der Motorenpalette von Lamborghini bevor?

Aktuelle Spionagevideos zeigen einen Prototyp eines Supersportwagens, der eine Abkehr vom beliebten V10-FSI-Motor suggeriert. Obwohl sich der Sound geändert hat, sollten sich Lamborghini-Enthusiasten auf einen aufregenden neuen Antriebsstrang gefasst machen. Gerüchte besagen, dass der künftige „Einstiegs“-Supersportwagen mit einem Biturbo-V8-Motor ausgestattet sein wird, ergänzt durch mindestens einen Elektromotor zur Hybridunterstützung. Diese Fortschritte stehen im Einklang mit Lamborghinis Bestreben, die Zwangsansaug- und Hybridtechnologie einzuführen.

Während die spezifischen Details des Antriebsstrangs noch nicht bekannt gegeben werden, spekulieren Branchenexperten, dass der Motor mit dem Doppelkupplungs-Achtgang-Automatikgetriebe des Revuelto kombiniert wird. Darüber hinaus bestätigte ein früheres Spionagevideo indirekt die Einbeziehung eines reinen Elektromodus, obwohl die elektrische Reichweite möglicherweise begrenzt ist.

Stilistisch scheint der kommende Supersportwagen einem evolutionären Weg zu folgen, mit subtilen Designmerkmalen, die an die aktuelle Produktpalette von Lamborghini erinnern. Das volle Ausmaß der Ästhetik des Autos wird sich jedoch erst zeigen, wenn die Tarnung im Jahr 2024 entfernt wird.

Zusätzlich zum kommenden Supersportwagen ist Lamborghini auch bereit, eine aktualisierte Version des Urus-SUV mit Plug-in-Hybrid-Ausstattung vorzustellen. Sowohl der Huracan als auch der Urus werden weiterhin produziert, alle verfügbaren Einheiten sind jedoch bereits verkauft. Wenn Sie also gehofft haben, den letzten Lamborghini mit reinem Verbrennungsmotor zu erwerben, scheinen Sie Ihre Chance verpasst zu haben – es sei denn, Lamborghini überrascht uns natürlich mit exklusiven, ultrateuren Sondereditionen.

