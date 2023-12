Xbox bietet Game Pass-Mitgliedern exklusive Rabatte auf Call of Duty Modern Warfare III

By

Überraschenderweise dominiert Xbox die Konkurrenz mit seinem umfangreichen Angebot an Rabatten in der Zeit nach dem Black Friday. Die Xbox Series Ein herausragendes Angebot, das die Aufmerksamkeit vieler auf sich gezogen hat, ist der exklusive Rabatt von über 24 US-Dollar auf Call of Duty Modern Warfare III (2023) für Xbox Game Pass-Mitglieder. Das Spiel, das ursprünglich 69.99 $ kostete, ist jetzt für nur 45.59 $ erhältlich.

Um dieses Angebot noch verlockender zu machen, bietet Activision vom 14. bis 18. Dezember eine kostenlose Testphase für das Spiel an. Dies ermöglicht es den Spielern, das Spiel auszuprobieren, bevor sie sich für einen Kauf entscheiden. Der ermäßigte Preis gilt auch für Spieler in Großbritannien, wobei Call of Duty Modern Warfare III für Xbox Game Pass-Mitglieder 45.59 £ kostet.

Für diejenigen, die den Kauf einer Xbox Series X-Konsole als Weihnachtsgeschenk oder für den persönlichen Gebrauch in Betracht ziehen, bieten die Weihnachtsverkäufe eine großartige Gelegenheit. Der Preis der Konsole beträgt derzeit 399.99 US-Dollar, eine Reduzierung um 100 US-Dollar gegenüber dem ursprünglichen Preis von 499.99 US-Dollar. Große Einzelhändler wie Target, Amazon und Walmart verkaufen die Konsole zu diesem neuen Aktionspreis.

Xbox Game Pass ist ein weiteres wesentliches Element des Xbox-Ökosystems. Glücklicherweise können sich auch Nicht-Mitglieder für nur 1 US-Dollar für den Game Pass anmelden, der Zugriff auf das vergünstigte Call of Duty-Spiel und eine große Auswahl an Titeln bietet. Das Game Pass Ultimate-Abonnement, das für 16.99 $/Monat verlängert werden kann, beinhaltet 14 Tage kostenlosen Zugang.

Durch die Nutzung dieser Angebote können Spieler eine Xbox Series Trotz gemischter Kritiken ist Modern Warfare III weiterhin eines der meistverkauften Spiele des Jahres und konkurriert eng mit Hogwarts Legacy um den Spitzenplatz.

Zusätzlich zu diesen exklusiven Angeboten hat Microsoft kürzlich alle Spiele angekündigt, die im Dezember 2023 zum Xbox Game Pass kommen, sowie spannende Ergänzungen zur Game Pass Core-Bibliothek. Dieses Engagement für die Bereitstellung einer breiten und vielfältigen Auswahl an Spieloptionen stellt sicher, dass Xbox Game Pass-Mitglieder stets über eine reichhaltige Auswahl an Titeln verfügen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Xbox seinen Game Pass-Mitgliedern beispiellose Rabatte bietet, wodurch die Xbox Series X-Konsole und Call of Duty Modern Warfare III zugänglicher und erschwinglicher werden. Ganz gleich, ob Sie darüber nachdenken, eine Xbox Series