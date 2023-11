Call of Duty Modern Warfare 3: Globale Veröffentlichungszeiten bestätigt

Activision hat endlich die globalen Veröffentlichungszeiten für das mit Spannung erwartete Spiel Call of Duty Modern Warfare 3 bekannt gegeben. Die Vollversion des Spiels wird auf PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X und S sowie PC über Battle verfügbar sein .net und Steam. Ab dem 9. November können Spieler damit rechnen, in den Mehrspieler- und Zombies-Modus einzutauchen.

Der Veröffentlichung folgt ein regionaler Rollout, wobei die Konsolen vom 9. bis zum 10. November verfügbar sein werden. Allerdings wird es für PC-Spieler einen festen Zeitpunkt für den Start geben. PC-Spieler können am 9. November um 9:XNUMX Uhr PT mit dem Spielen beginnen.

Hier ist eine Aufschlüsselung der Startzeiten nach Zeitzone:

– Westküste der USA: Konsole – 3:10 bis 9:XNUMX Uhr PT am XNUMX. November

– Westküste der USA: PC – 9:9 Uhr PT am XNUMX. November

– US-Ostküste: Konsole – regionaler Rollout am 9. und 10. November

– US-Ostküste: PC – Mitternacht EST am 9. November

– Großbritannien: Konsole – regionaler Rollout am 10. November

– Großbritannien: PC – 5 Uhr GMT am 10. November

– Europa: Konsole – regionaler Rollout am 10. November

– Europa: PC – 6:10 Uhr MEZ am XNUMX. November

– Japan: Konsole – regionaler Rollout am 10. November

– Japan: PC – 2:10 Uhr JST am XNUMX. November

– Australien: Konsole – regionaler Rollout am 10. November

– Australien: PC – 4:10 Uhr AEDT am XNUMX. November

Die Begeisterung für Modern Warfare 3 hat zugenommen, insbesondere nach der Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft für 69 Milliarden US-Dollar. Fans müssen jedoch bis 2024 warten, um das Spiel im Game Pass zu sehen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Spieler auf der ganzen Welt jetzt die offiziellen Veröffentlichungszeiten von Call of Duty Modern Warfare 3 in ihren Kalender eintragen können. Machen Sie sich bereit für ein spannendes Spielerlebnis auf der Plattform Ihrer Wahl. Verpassen Sie nicht die actiongeladenen Multiplayer- und Zombie-Modi. Der Countdown bis zum 9. November beginnt jetzt!

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

1. Auf welchen Plattformen wird Call of Duty Modern Warfare 3 verfügbar sein?

Call of Duty Modern Warfare 3 wird auf PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X und S sowie PC über Battle.net und Steam verfügbar sein.

2. Wann werden der Mehrspieler- und der Zombies-Modus verfügbar sein?

Der Mehrspieler- und Zombies-Modus wird ab dem 9. November verfügbar sein.

3. Was sind die offiziellen Startzeiten für jede Zeitzone?

Die Startzeiten pro Zeitzone finden Sie im Artikel, der die Veröffentlichungszeiten für Konsolen und PC angibt. Den genauen Zeitpunkt entnehmen Sie bitte den bereitgestellten Informationen.

4. Wird Call of Duty Modern Warfare 3 im Game Pass verfügbar sein?

Nein, Call of Duty Modern Warfare 3 wird erst 2024 im Game Pass verfügbar sein.

5. Gibt es Rezensionen zu Modern Warfare 3?

IGN führt derzeit eine Überprüfung des Mehrspielermodus von Modern Warfare 3 durch. Schauen Sie sich das Spiel unbedingt an, um Einblicke in das Spielerlebnis zu erhalten.

Quellen: Activision.