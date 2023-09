So beheben Sie den Fehlercode 14515 in Call of Duty: Modern Warfare 2

By

Spieler von Call of Duty: Modern Warfare 2 stoßen möglicherweise auf den Fehlercode 14515, der sie daran hindern kann, auf das Multiplayer-Matchmaking zuzugreifen. Dieser Fehler kann zufällig und ohne Vorwarnung auftreten. Es erscheint normalerweise, wenn Spieler versuchen, am Matchmaking teilzunehmen.

Der Fehlercode 14515 bedeutet, dass die Server von Modern Warfare 2 überlastet sind. Dies geschieht, wenn zu viele Spieler gleichzeitig versuchen, auf die Spielersuche zuzugreifen, wodurch die Warteschlangen für die Spielersuche überfüllt werden. Die genaue Ursache der Überlastung kann unterschiedlich sein, beispielsweise bei Veranstaltungen oder dem Beginn einer neuen Saison.

Leider gibt es keine endgültige Lösung zur Behebung des Fehlercodes 14515, da es sich um ein serverseitiges Problem handelt. Sie können jedoch einige Schritte unternehmen, um das Problem zu beheben. Zunächst ist es ratsam, auf der MW2 Down Detector-Website oder auf der offiziellen Twitter-Seite von Call of Duty nach Aktualisierungen des Serverstatus zu suchen. Darüber hinaus kann die Überwachung des offiziellen Activision-Supportkanals Informationen zur aktuellen Serversituation liefern.

In vielen Fällen besteht die beste Vorgehensweise darin, geduldig zu sein und darauf zu warten, dass die Serverlast nachlässt. Die meisten Spieler stellen fest, dass sich das Problem mit der Zeit von selbst löst. Wenn Sie das Problem jedoch selbst beheben möchten, können Sie die folgenden Schritte ausprobieren:

1. Beenden Sie das Spiel und starten Sie es neu.

2. Starten Sie Ihr Gerät neu.

3. Überprüfen Sie Ihre Internetverbindung.

4. Setzen Sie Ihren Router zurück.

5. Verwenden Sie eine Kabelverbindung anstelle von WLAN.

6. Passen Sie Ihre Firewall- oder Antiviren-Einstellungen an.

Einige Spieler haben als mögliche Lösung auch vorgeschlagen, Ihren DNS zu leeren oder das Spiel neu zu installieren, obwohl diese Schritte für dieses spezielle Problem möglicherweise unnötig sind.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Fehlercode 14515 in Call of Duty: Modern Warfare 2 auf eine Serverüberlastung hinweist. Obwohl es keine garantierte Lösung gibt, ist es in der Regel die beste Vorgehensweise, über Aktualisierungen des Serverstatus auf dem Laufenden zu bleiben und geduldig zu sein.

Quelle: Keine URL angegeben