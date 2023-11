Call of Duty: Ein sich ständig weiterentwickelndes Gaming-Phänomen

Call of Duty (CoD) ist ein Gaming-Gigant, der die Herzen von Millionen Spielern auf der ganzen Welt erobert hat. Seit seiner Einführung vor 20 Jahren hat es sich zu einem globalen Phänomen entwickelt und Activision Blizzard zu einem der wertvollsten Gaming-Unternehmen der Branche gemacht. Die kürzliche Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft für 67.8 Milliarden US-Dollar löste Spekulationen über die Zukunft des CoD-Franchise aus, insbesondere darüber, ob es in den beliebten Game Pass-Abonnementdienst aufgenommen werden würde.

Obwohl Xbox-Chef Phil Spencer bestätigt hat, dass CoD frühestens im nächsten Jahr im Game Pass erscheinen wird, ist klar, dass das Franchise seit seinem Debüt im Jahr 2003 erhebliche Veränderungen erfahren hat. Da mehrere leitende Entwickler an verschiedenen Einträgen arbeiten, ist CoD festgefahren zu einem jährlichen Veröffentlichungsplan, was zu 23 Spielen in der Hauptserie führte. Die Verkaufszahlen sind weiterhin stark und der Mehrspielermodus erfreut sich weiterhin großer Beliebtheit. Einige Fans haben jedoch Bedenken geäußert, dass es Neuerscheinungen an Innovation mangelt und sie sich nicht von ihren Vorgängern unterscheiden.

Auch der neueste Teil, Modern Warfare III, wurde wegen des Fehlens neuer Multiplayer-Karten zum Start kritisiert. Creative Director David Swenson verteidigt das Spiel und erklärt, es sei das funktionsreichste Call of Duty, das je gemacht wurde, und betont die kollaborative Umgebung, die die Kreativität innerhalb des Entwicklungsteams fördert.

Aber wie sieht die Zukunft für Call of Duty aus? Johanna Faries, die globale Managerin der Marke, bleibt optimistisch, was das weitere Wachstum der Marke in den nächsten 20 Jahren angeht. Sie erkennt die Notwendigkeit der Kuratierung und sorgfältigen Prüfung neuer Inhalte an, um sicherzustellen, dass die Spieler ständig begeistert und engagiert sind.

Was die Möglichkeit betrifft, dass CoD-Titel in Zukunft dem Game Pass beitreten, bleibt Faries schweigsam, verspricht aber, dass die Möglichkeiten „superinteressant“ seien. Mit seiner vielfältigen Fangemeinde und der ständigen Weiterentwicklung zeigt Call of Duty keine Anzeichen einer Verlangsamung.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

F: Wann wird Call of Duty im Game Pass verfügbar sein?

A: Laut Xbox-Chef Phil Spencer wird Call of Duty frühestens im nächsten Jahr im Game Pass enthalten sein.

F: Wie viele Spiele gibt es in der Call of Duty-Hauptserie?

A: Derzeit gibt es 23 Spiele in der Hauptserie von Call of Duty, dank der Arbeit mehrerer leitender Entwickler an alternativen Einträgen.

F: Was sind die Bedenken hinsichtlich neuer CoD-Veröffentlichungen?

A: Einige Fans haben die jüngsten Veröffentlichungen von Call of Duty kritisiert, weil sie sich nicht ausreichend von ihren Vorgängern unterschieden, und forderten mehr Innovation und Differenzierung.

F: Wird es in Modern Warfare III neue Multiplayer-Karten geben?

A: Modern Warfare III wurde kritisiert, weil es zum Start keine neuen Multiplayer-Karten gab. Stattdessen bietet es remasterte Versionen von Klassikern früherer Spiele.

F: Wie sieht die Zukunft der Call of Duty-Franchise aus?

A: Johanna Faries, die globale Managerin der Marke, ist zuversichtlich, dass das Franchise in den nächsten 20 Jahren weiter wachsen wird, und betont die Bedeutung der Kuration und spannender neuer Inhalte.

F: Werden Call of Duty-Titel in Zukunft im Game Pass verfügbar sein?

A: Obwohl keine konkreten Details bekannt gegeben wurden, wurde die Möglichkeit, dass CoD-Titel dem Game Pass beitreten, anerkannt und „superinteressante“ Entwicklungen versprochen.