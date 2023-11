Neuer Artikel: Speicherplatz für Call of Duty-Spiele verwalten

Call of Duty-Fans, die gespannt auf die Veröffentlichung von Modern Warfare III am 10. November warten, sollten bereit sein, etwas Festplatten- oder SSD-Speicherplatz freizugeben. Activision hat kürzlich weitere Details zur Dateigröße des Spiels bekannt gegeben und erklärt, warum es größer ist als die letztjährige Ausgabe.

Berichten zufolge beträgt die Gesamtdateigröße für die Installation von Call of Duty: Modern Warfare III auf PlayStation 5 gewaltige 234.9 GB. PC-Spieler schneiden mit einer Dateigröße von 172 GB etwas besser ab, wenn sie die Modern Warfare II-Kampagne und Warzone einbeziehen.

Activision führt den erheblichen Anstieg der Dateigröße auf die beträchtliche Menge an Inhalten zurück, die am ersten Tag verfügbar waren. Dazu gehören Kartendateien für Call of Duty: Warzone, Unterstützung für Modern Warfare II-Gegenstände und die Einführung eines Open-World-Zombies-Modus. Activision versichert den Spielern jedoch, dass die endgültige Installationsgröße kleiner sein wird als die kombinierten Dateigrößen früherer Call of Duty-Erlebnisse.

Es ist wichtig zu beachten, dass die gemeldeten Dateigrößen keine kommenden Inhalte für Modern Warfare III enthalten, wie z. B. den Multiplayer- oder Zombies-Spielmodus. Die Basisinstallation für Call of Duty HQ, die für den Zugriff auf Modern Warfare 2, Modern Warfare III und Warzone unerlässlich ist, belegt bereits etwa 50 GB. Jedes Spielpaket trägt zur Gesamtdateigröße bei, und Spieler können einzelne Pakete deinstallieren, wenn ihnen nicht genügend Platz für die Installation aller drei Titel und der zugehörigen Inhalte fehlt.

Während diese Nachricht bei Fans, die in der Vergangenheit die Speicherfresser-Tendenzen von Call of Duty erlebt haben, Bedenken hervorrufen könnte, hat Activision Anstrengungen unternommen, um die Dateigröße für das Spiel zu reduzieren. Obwohl für Modern Warfare III möglicherweise zusätzlicher Speicherplatz erforderlich ist, hat das Unternehmen das Spiel optimiert, um die Auswirkungen auf die Speicherkapazitäten der Spieler zu minimieren.

Die Verwaltung des Speicherplatzes für Call of Duty-Spiele ist entscheidend, um ein reibungsloses Spielerlebnis zu gewährleisten. Da Spieler gespannt auf die Veröffentlichung von Modern Warfare III warten, sollten sie ihre PCs oder Konsolen vorbereiten, indem sie genügend Platz für die Installation schaffen. Mit dem Versprechen kleinerer Gesamtdateigrößen und fortlaufender Optimierung bleibt das aufregende Call of Duty-Erlebnis für alle Fans erreichbar.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

1. Warum sind Call of Duty-Spiele hinsichtlich der Dateigröße so groß?

Call of Duty-Spiele bieten umfangreiche Inhalte, darunter detaillierte Karten, hochauflösende Grafiken und verschiedene Spielmodi. Die Entwickler von Activision sind bestrebt, ein visuell immersives und inhaltsreiches Erlebnis zu bieten, was zu größeren Dateigrößen führt.

2. Kann ich bestimmte Spielpakete deinstallieren, um Platz für andere Titel zu schaffen?

Ja, Spieler können einzelne Spielpakete deinstallieren, wenn ihnen nicht genügend Speicherplatz für die Installation aller Call of Duty-Titel und der dazugehörigen Inhalte fehlt. Dadurch können Spieler ihre Lieblingsspielmodi priorisieren oder sich auf die neuesten Versionen konzentrieren.

3. Gibt es eine Möglichkeit, die Dateigröße von Call of Duty-Spielen zu reduzieren?

Activision hat Anstrengungen unternommen, Call of Duty-Spiele zu optimieren und ihre Dateigröße zu reduzieren. Während die Dateigröße von Modern Warfare III möglicherweise immer noch zusätzlichen Speicherplatz erfordert, können Spieler mit fortlaufenden Optimierungen rechnen, um die Auswirkungen auf ihre Speicherkapazitäten zu minimieren.