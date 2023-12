Dekadenter Vanille-Frischkäse-Pfundkuchen

Gönnen Sie sich die himmlischen Aromen dieses dekadenten Vanille-Frischkäse-Pfundkuchens. Mit seiner saftigen und zarten Konsistenz wird dieser Kuchen jeden Dessertliebhaber zufriedenstellen. Die Kombination aus cremigem Frischkäse und duftender Vanille ergibt einen wirklich unwiderstehlichen Genuss.

Dieser Rührkuchen zeichnet sich durch seine dichte und saftige Konsistenz aus. Im Gegensatz zu trockenen und krümeligen Rührkuchen erhält dieser Kuchen durch die Zugabe von Frischkäse zum Teig eine zarte Krume, die sowohl reichhaltig als auch sättigend ist. Es ist kein Wunder, dass Butter-Frischkäse-Pfundkuchen schon seit Generationen beliebt ist.

Warum Sie sich in dieses Rezept verlieben werden:

1. Reichhaltiger und butterartiger Geschmack: Die Kombination aus Butter und Frischkäse bietet einen köstlichen, nicht zu süßen Geschmack. Es ist perfekt für diejenigen, die eine ausgewogene Geschmacksvielfalt schätzen.

2. Feuchte und zarte Konsistenz: Der Frischkäse in diesem Rezept hält den Kuchen unglaublich saftig und zart. Verabschieden Sie sich von trockenen Rührkuchen!

3. Einfach zuzubereiten: Trotz seines schicken Aussehens ist dieser Rührkuchen überraschend einfach zuzubereiten. Mit nur wenigen Grundzutaten und ohne besondere Ausrüstung haben Sie im Handumdrehen einen köstlichen Kuchen.

Zutaten für den perfekten Pfundkuchen:

– 2 ½ Tassen Zucker: Für einen wunderbar süßen Kuchen.

– 1 Tasse Butter (2 Stäbchen, 8 Unzen), auf Raumtemperatur erweicht: Verleiht dem Kuchen Feuchtigkeit und Fülle.

– 8 oz Frischkäse, Zimmertemperatur: Verleiht dem Kuchen eine würzige Note und verstärkt den Geschmack.

– 1 EL Vanilleextrakt: Verstärkt die Aromen im Teig.

– 1 ½ TL Mandelextrakt: Verleiht dem Kuchengeschmack mehr Tiefe.

– 6 Eier, Zimmertemperatur: Sorgt für eine unglaubliche Konsistenz und bindet alle Zutaten.

– 3 Tassen Allzweckmehl (Löffel und gestrichen): Die Basis dieses Kuchenrezepts.

– ¼ TL Salz: Gleicht die Aromen aus.

– ½ TL Backpulver: Hilft dem Kuchen beim Backen aufzugehen.

So backen Sie den perfekten Pfundkuchen:

1. Vorbereitung: Den Ofen auf 325 °F vorheizen. Eine 10-Tassen-Gugelhupfform mit Butter einfetten und die Innenseiten mit Mehl bestreichen.

2. Teig: In einer großen Schüssel Butter und Zucker schaumig rühren, bis alles gut vermischt ist. Dann Vanilleextrakt, Mandelextrakt und Frischkäse hinzufügen. Gut mischen. Fügen Sie jeweils ein Ei hinzu und mischen Sie gerade so viel, dass alles gut vermischt ist. In einer separaten Schüssel Mehl, Salz und Backpulver verrühren. Die trockenen Zutaten nach und nach in den feuchten Teig einarbeiten.

3. Backen: Gießen Sie den Teig in die vorbereitete Gugelhupfform, klopfen Sie ihn auf die Arbeitsfläche, um Luftblasen zu entfernen, und backen Sie ihn 1 Stunde 15 Minuten bis 1 Stunde 25 Minuten lang oder bis ein hineingesteckter Zahnstocher sauber herauskommt. Lassen Sie den Kuchen 20 Minuten lang auf einem Gitter abkühlen und stürzen Sie ihn dann vorsichtig auf einen Teller.

4. Servieren: Bestäuben Sie den Kuchen mit Puderzucker und servieren Sie ihn mit gehobelten Mandeln und frischen Beeren für einen besonders köstlichen Genuss.

Gönnen Sie sich den göttlichen Geschmack und die zarte Textur dieses Vanille-Frischkäse-Pfundkuchens. Es ist ein wirklich himmlisches Dessert, das Lust auf mehr macht.