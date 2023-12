Destiny 2 entfernt umstrittenes Pay-to-Win-Starterpaket nach Gegenreaktion

Destiny 2-Spieler waren frustriert und besorgt, als während der Veröffentlichung von Season of the Wish eine 15-Dollar-Mikrotransaktion „Starterpaket“ eingeführt wurde. Das Paket, das mächtige Waffen und In-Game-Materialien enthielt, deren Erwerb normalerweise stundenlang dauert, löste Kritik und Gegenreaktionen in der Community aus. Dies stellte eine Abkehr von früheren Mikrotransaktionen dar, die sich hauptsächlich auf kosmetische und zeitsparende Artikel konzentrierten.

Die Destiny 2-Community äußerte schnell ihre Unzufriedenheit, und der beliebte Content-Ersteller Datto drückte in einem aktuellen YouTube-Video seine Enttäuschung aus. Die Entfernung des umstrittenen Artikels folgte auf eine Welle negativer Bewertungen im Steam-Store, in denen Benutzer ihn als „Kapitalismus“, „Verbrechen“ und sogar „psychologischer Horror“ markierten.

Diese Kontroverse kommt zu einem schwierigen Zeitpunkt für Bungie, da das Unternehmen mit enttäuschenden Erweiterungen und einem Rückgang des Spielerengagements zu kämpfen hat. Anfang des Jahres musste Bungie 8 % seiner Mitarbeiter entlassen, da der Umsatz geringer ausfiel als erwartet. Die Hinzufügung einer Pay-to-Win-Mikrotransaktion hat die bestehenden Bedenken nur noch verstärkt.

Als Reaktion auf die wachsende Gegenreaktion entfernte Bungie stillschweigend das Starterpaket aus seinem Store und signalisierte damit seine Anerkennung, dass die Bedenken der Community berechtigt waren. Als Bungie um einen Kommentar gebeten wurde, lehnte er es ab, weitere Einzelheiten zu der Entscheidung bekannt zu geben.

Während Bungies Monetarisierungsmodell zunehmend auf Mikrotransaktionen und DLC setzt, ist klar, dass es einen schmalen Grat zwischen akzeptablen und inakzeptablen Praktiken gibt. In Zukunft wird es für Bungie von entscheidender Bedeutung sein, eine Balance zu finden, die den Erwartungen der Spieler gerecht wird, ohne Kompromisse beim fairen Gameplay einzugehen.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

1. Was war die Kontroverse um das Destiny 2-Starterpaket?

Die Kontroverse entstand durch die Einführung eines 15-Dollar-Mikrotransaktions-Starterpakets, das leistungsstarke Waffen und In-Game-Materialien bot und im Wesentlichen einen Pay-to-Win-Vorteil bot.

2. Wie hat die Destiny 2-Community reagiert?

Die Community drückte ihre Frustration und Besorgnis aus und der beliebte Content-Ersteller Datto kritisierte die Mikrotransaktion in einem YouTube-Video. Spieler hinterließen auch negative Bewertungen auf der Steam-Storefront und markierten den Artikel mit Etiketten wie „Kapitalismus“ und „Verbrechen“.

3. Warum hat Bungie das Starterpaket entfernt?

Bungie entfernte das Starterpaket nach der Gegenreaktion aus seinem Store und zeigte damit, dass sie die Berechtigung der Bedenken der Community anerkannten.

4. Vor welchen Herausforderungen steht Bungie derzeit?

Bungie hatte mit enttäuschenden Erweiterungen, sinkendem Spielerengagement und geringer als erwarteten Einnahmen zu kämpfen, was kürzlich zu einer Entlassung von Mitarbeitern führte. Die Einführung der umstrittenen Mikrotransaktion hat diese bestehenden Herausforderungen noch verstärkt.