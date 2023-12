Kälteeinbruch wird voraussichtlich Schnee und Wind in den Westen von North Carolina bringen

Zusammenfassung: Eine sich schnell bewegende Kaltfront wird über West-North Carolina ziehen und das erste bedeutende Winterwetterereignis des Jahres mit sich bringen. Das als Alberta Clipper bekannte System wird von Dienstagnacht bis Mittwoch für kalte Temperaturen, starke Winde und die Möglichkeit von Schneefall in der gesamten Region sorgen.

Wenn die Feuchtigkeit am späten Dienstagabend einzieht, kommt es zunächst zu einer winterlichen Mischung, bevor es über Nacht schneit. Allerdings müssen die Bewohner von Asheville und den umliegenden Tälern aufgrund fehlender Feuchtigkeit und relativ wärmerer Bodentemperaturen nicht mit einer nennenswerten Schneeanhäufung rechnen.

Die Wahrscheinlichkeit, dass sich Schnee ansammelt, steigt mit der Höhe, und in Gebieten über 3,500 Fuß kann es zu messbarem Schneefall kommen. Im höheren Gelände entlang der Grenze zu Tennessee könnten bis zu 3 Zoll Schnee liegen, während sich auf den Gipfeln der Smoky Mountains 6 bis 8 Zoll Schnee ansammeln könnten.

Autofahrer sollten beim Pendeln am Mittwochmorgen in Gebieten, in denen es schneit, auf glatte Straßen achten. Bis Mittwochnachmittag soll der Schneefall nachlassen. Für Gebiete über 3,500 Fuß in mehreren Landkreisen, darunter Madison, Yancey, Mitchell, Swain, Haywood und Graham, wurde eine Winterwetterwarnung herausgegeben.

Über den Schnee hinaus wird es in der Region den ganzen Mittwoch über auch kalte Temperaturen und starke Winde geben. Es sind Böen von bis zu 40 Meilen pro Stunde möglich, sodass es bei Windkälte um die 20 Grad noch kälter wird. Allerdings wird die Kälteperiode nur von kurzer Dauer sein, da am Donnerstag und Freitag wieder Sonnenschein herrscht und die Temperaturen bis zum Ende der Woche die 60er-Marke erreichen.

