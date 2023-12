Buffalo Common Council untersucht unbezahlte Miete im Erie Basin Marina

Zusammenfassung: Der Buffalo Common Council untersucht den Geldbetrag, den Smith Boys, das Unternehmen, das in den letzten 10 Jahren den Erie Basin Marina betrieben hat, der Stadt schuldet. Das Comptroller's Office der Stadt hat dem Finanzausschuss des Rates einen Bericht vorgelegt, in dem der Vertrag mit Smith Boys und die Diskrepanzen bei den Mietzahlungen detailliert beschrieben werden. Der Vertrag sah vor, dass Smith Boys 1 US-Dollar pro Jahr plus 20 % des Nettogewinns zahlen musste, die Stadt erhielt jedoch nur die Miete von 1 US-Dollar und keine zusätzlichen Zahlungen. Der Finanzausschuss bittet Vertreter des Ministeriums für öffentliche Arbeiten und von Smith Boys, nächste Woche an einer Sitzung teilzunehmen, um die Angelegenheit weiter zu besprechen.

Buffalos Erie Basin Marina wird seit 2013 von Smith Boys betrieben, wobei die Vertragsverlängerung um fünf Jahre kürzlich ausläuft. Das Comptroller's Office der Stadt schätzt, dass der Yachthafen einen Bruttoumsatz von etwa 900,000 US-Dollar pro Jahr generiert.

Es stellte sich jedoch heraus, dass Smith Boys in zwei der neun Vertragsjahre nur einen Nettogewinn von über 80,000 US-Dollar erzielte. Die finanziellen Gesamtzahlen für das letzte Jahr sind noch nicht bekannt. Das Comptroller's Office stellte außerdem fest, dass die Abteilung für öffentliche Arbeiten bei der Durchführung der Prüfung keine Finanzinformationen bereitgestellt hatte.

Der Vertrag sah neben unbezahlten Mietgebühren auch vor, dass alle zwei Jahre eine unabhängige Prüfung durchgeführt wird und der Betreiber eine allgemeine Haftpflichtversicherung nachweist. Das Ministerium für öffentliche Arbeiten war jedoch nicht in der Lage, Prüfberichte oder Nachweise für die Einhaltung der Versicherungsvorschriften vorzulegen.

Mitchell P. Nowakowski, Mitglied des Buffalo Common Council, hat sein Engagement zum Ausdruck gebracht, alle von Smith Boys der Stadt geschuldeten Gelder zurückzufordern, und hat auf die Misswirtschaft in den städtischen Abteilungen hingewiesen.

Die bevorstehende Sitzung des Finanzausschusses am 19. Dezember wird das Problem weiter untersuchen und Antworten von der Abteilung für öffentliche Arbeiten und Smith Boys einholen. Der Rat hofft, diese Situation zu korrigieren und sicherzustellen, dass sich alle Beteiligten künftig an die Vertragsbedingungen halten.

