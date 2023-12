Valley Football Team rückt ins staatliche Halbfinale vor

By

Die Brownsville Veterans Memorial Chargers haben einen historischen Meilenstein erreicht, indem sie als erste Fußballmannschaft aus dem Rio Grande Valley seit 2003 das Halbfinale des Bundesstaates erreicht haben. Diese bemerkenswerte Leistung hat das Team mit Stolz und Unglauben erfüllt.

Quarterback Sergio Sosa, ein Junior des Football-Teams Brownsville Veterans Memorial, drückte seine Begeisterung aus und erklärte: „Wenn wir es schaffen, wäre das ein wahrgewordener Traum.“ Die Bedeutung dieser Leistung ist dem Team nicht entgangen, da es sich der Geschichte bewusst ist, die es schreibt. Quarterback Storm Montoya drückte seine Sprachlosigkeit aus und sagte: „Es bedeutet mir sehr viel … ich bin sprachlos.“

Obwohl die Chargers mit schwierigen Chancen zu kämpfen hatten und mit einem Nachteil in die Halbzeit gingen, weigerten sie sich, aufzugeben. Senior-Tight-End Nick Tovar gab zu, dass die Leute glaubten, das Spiel sei vorbei und das Stadion sogar vorzeitig verließen. Der unerschütterliche Glaube und die Entschlossenheit des Teams trieben sie jedoch weiter voran.

Aus einer breiteren Perspektive repräsentiert das Brownsville Veterans Memorial die gesamte Region Südtexas und ist das letzte Team aus dem Valley, das noch übrig ist. Der Cheftrainer für Fußball, JC Ramirez, betonte die Bedeutung des bevorstehenden Spiels und erkannte, dass die Geburt einer Staatsmeisterschaft auf dem Spiel steht. Ramirez schätzte die Unterstützung und Anerkennung der Community, betonte jedoch die Notwendigkeit, das Team konzentriert zu halten.

Während sich das Team auf das nächste Spiel vorbereitet, besteht die größte Herausforderung darin, den Eltern der Spieler Tickets zur Verfügung zu stellen. Sowohl die Gäste- als auch die Heimmannschaft sind restlos ausverkauft, was zu einer hohen Ticketnachfrage führt. Die Begeisterung, die das Team und seinen Erfolg umgibt, ist jedoch unbestreitbar und die Fans sind begierig darauf, sie zu unterstützen.

Die Brownsville Veterans Memorial Chargers werden am 8. Dezember im Buccaneer Stadium in Corpus Christi im Halbfinale des Bundesstaates gegen Smithson Valley antreten. Während die Valley-Fußballmannschaft ihre außergewöhnliche Reise fortsetzt, steht die Community hinter ihr, feiert ihre historischen Erfolge und feuert sie auf dem Weg zum ultimativen Ziel einer Staatsmeisterschaft an.