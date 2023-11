Brawlhalla verbündet sich mit SpongeBob Schwammkopf in einem epischen Crossover-Event

By

Brawlhalla, das beliebte kostenlose Plattform-Brawler-Kampfspiel von Ubisoft, bereitet sich auf eine spannende Zusammenarbeit mit der beliebten Nickelodeon-Serie SpongeBob Schwammkopf vor. Spieler haben nun die Möglichkeit, in die Unterwasserwelt von Bikini Bottom einzutauchen und als ihre Lieblingscharaktere aus der Serie gegeneinander anzutreten.

Das mit Spannung erwartete Crossover-Event „Brawlhalla Ganz gleich, ob Sie PlayStation 29, Xbox One, Xbox Series S|X, Nintendo Switch, macOS, Mobile oder PC spielen, Sie können an der Action teilnehmen und den Nervenkitzel des Kampfes als SpongeBob, Sandy und Patrick erleben.

Diese Zusammenarbeit verleiht dem ohnehin schon spannenden Gameplay von Brawlhalla eine frische und fantasievolle Wendung. Spieler haben die Möglichkeit, ikonische Levels im SpongeBob-Schwammkopf-Stil zu erkunden, komplett mit atemberaubender Grafik und vertrauten Schauplätzen aus der Serie. Von den geschäftigen Straßen von Bikini Bottom bis zu den tückischen Tiefen von Rock Bottom bietet jede Bühne ein einzigartiges Erlebnis, das Fans nicht missen möchten.

FAQ:

F: Wo kann ich das Crossover-Event „Brawlhalla X SpongeBob Schwammkopf“ spielen?

A: Das Event ist auf PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series S|X, Nintendo Switch, macOS, Mobile und PC verfügbar.

F: Wann beginnt das Crossover-Event?

A: Die Veranstaltung beginnt am 29. November.

F: Kann ich als SpongeBob, Sandy und Patrick spielen?

A: Ja, Spieler können als ihre Lieblingscharaktere aus SpongeBob Schwammkopf in die Action eintauchen.

F: Was kann ich von der Crossover-Veranstaltung erwarten?

A: Machen Sie sich bereit, Levels im SpongeBob Schwammkopf-Stil zu erkunden, sich in epischen Kämpfen zu messen und in die lebendige Welt von Bikini Bottom einzutauchen.

Während die Fans sehnsüchtig auf die Ankunft des Crossover-Events „Brawlhalla X SpongeBob Schwammkopf“ warten, ist die Bühne für ein unvergessliches Spielerlebnis bereitet. Bereiten Sie sich darauf vor, Ihren inneren Schwamm zu entfesseln und sich auf herzzerreißende Schlachten wie nie zuvor einzulassen. Lassen Sie sich diese legendäre Zusammenarbeit nicht entgehen, die zwei beliebte Franchises in einem epischen Showdown zusammenbringt.