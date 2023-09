Gearbox, das Unternehmen hinter der Borderlands-Serie, steht Berichten zufolge zum Verkauf

Berichten zufolge steht Gearbox, der US-Spielehersteller, der für die Entwicklung der Borderlands-Reihe bekannt ist, derzeit zum Verkauf. Die Muttergesellschaft von Gearbox, Embracer, erwägt verschiedene Optionen, darunter auch den Verkauf des Studios. Mehrere Dritte haben bereits Interesse an einer Übernahme des Unternehmens bekundet. Allerdings haben weder Embracer noch Gearbox offizielle Kommentare zu dieser Angelegenheit abgegeben.

Diese Nachricht kommt zu einem schwierigen Zeitpunkt für Embracer, da sich das Unternehmen derzeit in einem umfassenden Umstrukturierungsprozess befindet. Im Rahmen dieser Umstrukturierung wurde Volition, das für die beliebte Saints Row-Serie verantwortliche Studio, bereits geschlossen. Anfang des Jahres gab Embracer seine Pläne bekannt, Studios zu schließen und Spiele abzusagen, nachdem ein 2-Milliarden-Dollar-Deal mit dem von der saudischen Regierung finanzierten Unternehmen Savvy Games Group gescheitert war.

Die Muttergesellschaft Embracer Group war in den letzten Jahren auf Akquisitionstour und erwarb mehrere bekannte Studios, darunter Crystal Dynamics, Entwickler von Tomb Raider. Die Übernahme von Gearbox wurde im Februar 2021 abgeschlossen, wodurch das Unternehmen einen Wert von bis zu 1.4 Milliarden US-Dollar hatte. Gearbox hat kürzlich die Borderlands-Spin-offs Tiny Tina's Wonderlands und New Tales from the Borderlands veröffentlicht. Sie haben dieses Jahr auch den erfolgreichen Plünderer-Shooter Remnant 2 veröffentlicht. Darüber hinaus ist geplant, irgendwann im Jahr 3 Homeworld 2024 zu veröffentlichen, ein von Blackbird Interactive entwickeltes Science-Fiction-Echtzeit-Strategiespiel.

Das Unternehmen weitet seine Präsenz auch über die Gaming-Welt hinaus aus, da im Sommer 2024 ein Borderlands-Film unter der Regie von Eli Roth in die Kinos kommen soll. Dies zeigt, dass Gearbox trotz der aktuellen Unsicherheiten rund um die Zukunft des Unternehmens seinem Franchise weiterhin treu bleibt arbeitet aktiv an neuen Projekten.

