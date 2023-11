Wissenschaftler machen bahnbrechende Entdeckung über die Atmosphäre der Venus

By

Eine aktuelle Studie eines in Deutschland ansässigen Wissenschaftlerteams hat bahnbrechende direkte Beobachtungen von atomarem Sauerstoff sowohl auf der Tag- als auch auf der Nachtseite der Venus gemacht. Dies ist das erste Mal, dass solche Beobachtungen gemacht wurden und wertvolle Einblicke in die mysteriöse Atmosphäre des Nachbarplaneten der Erde bieten.

Anhand der Daten des upGREAT-Array-Spektrometers an Bord des Stratospheric Observatory for Infrarot Astronomy (SOFIA)-Flugzeugs der NASA konnte das Forschungsteam konzentrierten atomaren Sauerstoff in Höhen von etwa 100 km nachweisen. Diese Entdeckung ist bedeutsam, da frühere Beobachtungen von atomarem Sauerstoff auf der Nachtseite der Venus indirekt über eine schwache Lichtemission der Atmosphäre erfolgten.

Die Atmosphäre der Venus unterscheidet sich erheblich von der der Erde, trotz ihrer ähnlichen Größe und Position im Sonnensystem. Venus hat eine dichte Kohlendioxidatmosphäre mit einer kontinuierlichen Wolkendecke aus Schwefelsäure, was zu extremen Treibhauseffekten und Oberflächentemperaturen von sengenden 464 °C (867 °F) führt. Das Verständnis der Zusammensetzung und Dynamik der Venusatmosphäre ist für zukünftige Weltraummissionen zum Planeten von entscheidender Bedeutung.

Atomarer Sauerstoff (O1) ist ein Allotrop von Sauerstoff, das hochreaktiv ist und nicht häufig auf der Erdoberfläche vorkommt. Auf der Venus entsteht es durch den Abbau von Kohlendioxid und Kohlenmonoxid auf der Tagseite und wird zur Nachtseite transportiert. Durch die direkte Messung des atomaren Sauerstoffs hoffen Wissenschaftler, Einblicke in die atmosphärischen Prozesse der Venus zu gewinnen und die Gründe für die starken Unterschiede zwischen der Atmosphäre der Venus und der der Erde aufzudecken.

Diese Erkenntnisse unterstützen zukünftige Weltraummissionen zur Venus, wie die DaVinci-Mission der NASA und die EnVision-Mission der Europäischen Weltraumorganisation. Durch die Untersuchung der Atmosphären von Venus, Erde und Mars wollen Wissenschaftler ihr Verständnis der Faktoren verbessern, die die Zusammensetzung und Entwicklung der Atmosphäre auf Gesteinsplaneten beeinflussen.

FAQ:

F: Warum unterscheidet sich die Atmosphäre der Venus von der der Erde?

A: Die Atmosphäre der Venus besteht aus einer dicken Kohlendioxidschicht und einer kontinuierlichen Wolkendecke aus Schwefelsäure, was zu extremen Treibhauseffekten und extrem hohen Oberflächentemperaturen führt.

F: Wie wurde atomarer Sauerstoff sowohl auf der Tag- als auch auf der Nachtseite der Venus beobachtet?

A: Die Beobachtungen wurden mit dem upGREAT-Array-Spektrometer an Bord des SOFIA-Flugzeugs der NASA gemacht, das konzentrierten atomaren Sauerstoff in Höhen von etwa 100 km nachwies.

F: Welche Bedeutung hat diese Entdeckung?

A: Diese Entdeckung liefert wertvolle Einblicke in die Zusammensetzung und Dynamik der Atmosphäre der Venus, unterstützt zukünftige Weltraummissionen zum Planeten und hilft beim Verständnis der Unterschiede zwischen der Atmosphäre der Venus und der der Erde.