Mann bei Vorfall in Philadelphia mit mehreren Waffen, Drogen und verdächtigen Geräten festgenommen

Zusammenfassung: Strafverfolgungsbehörden in Philadelphia reagierten am Sonntagnachmittag auf einen Anruf, bei dem Schüsse aus einem Wohnhaus in der Cottman Avenue gemeldet wurden. Bei ihrer Ankunft fand die Polizei Anton Rezinikov, einen verurteilten Straftäter, zusammen mit einem Vorrat an Schusswaffen, Betäubungsmitteln, Drogenutensilien und Krügen voller flüssiger Chemikalien. Nachfolgende Untersuchungen brachten ein Arsenal an Waffen zutage, darunter ein AR-Gewehr mit gelöschter Seriennummer, einen 357-Revolver, einen Taurus 9 mm und eine kugelsichere Weste. In der Residenz befanden sich auch erhebliche Mengen an Drogen, darunter Marihuana, Crystal Meth, Crack-Kokain, Pilze, Heroin und Xanax-Pillen. Darüber hinaus entdeckten die Polizeibeamten eine gefälschte Geldmaschine, Tintenflaschen und einen möglicherweise gefälschten Geldbetrag. Die Entdeckung eines verdächtigen Geräts, das acht kleinere Geräte enthielt, führte zur Evakuierung des Wohnhauses, wobei Bombentechniker später vermuteten, dass Design und Konstruktion improvisierten Sprengkörpern ähnelten. Auch die Gefahrgutabteilung wurde hinzugezogen, um die auf dem Gelände gefundenen Flüssigkeitsbehälter zu begutachten. Zwei gestohlene Fahrzeuge wurden in der Einfahrt geborgen. Anton Rezinikov, gegen den nun mehrere Anklagen erhoben werden, darunter die Verursachung und das Risiko einer Katastrophe, der illegale Besitz oder die Herstellung von Massenvernichtungswaffen sowie verschiedene Drogen- und Waffendelikte, bleibt während der laufenden Ermittlungen in Haft.

Die Polizei in Philadelphia nahm einen Mann fest, nachdem es in einem Wohngebäude zu einem Zwischenfall mit einer Vielzahl illegaler und gefährlicher Gegenstände gekommen war. Die Entdeckung erfolgte, als die Strafverfolgungsbehörden auf Berichte über Schüsse aus einem Haus in der Cottman Avenue reagierten. Im Inneren der Residenz trafen die Behörden auf den 35-jährigen Anton Rezinikov, einen verurteilten Straftäter, der im Besitz zahlreicher Schusswaffen war, darunter ein AR-Gewehr mit manipulierter Seriennummer, einen Revolver, eine 9-mm-Handfeuerwaffe und eine kugelsichere Weste . Der Besitz oder Besitz von Schusswaffen ist Rezinikov aufgrund seines kriminellen Hintergrunds verboten.

Zusätzlich zum Waffenarsenal stellte die Polizei eine erhebliche Menge illegaler Substanzen sicher. Zu den beschlagnahmten Drogen gehörten Marihuana, Crystal Meth, Crack-Kokain, Pilze, Heroin und Xanax-Pillen. Der Fund großer Krüge mit einer flüssigen Chemikalie und Drogenutensilien ließ den Verdacht auf die Aktivitäten in der Wohnung weiter aufkommen.

Bei der Durchsuchung der Räumlichkeiten stießen die Polizeibeamten auf ein Gerät, das acht kleinere verdächtige Geräte enthielt. Aufgrund der Ähnlichkeit in Design und Konstruktion mit improvisierten Sprengkörpern wurde das Bombenkommando zum Einsatzort gerufen. Als Vorsichtsmaßnahme wurden die umliegenden Anwohner evakuiert und auch die Gefahrgutabteilung der Feuerwehr von Philadelphia wurde hinzugezogen, um die auf dem Grundstück gefundenen Flüssigkeitsbehälter zu untersuchen.

Weitere Untersuchungen führten zur Entdeckung von gefälschten Geldgeräten, Tintenflaschen und einem möglicherweise gefälschten Geldbetrag. Zwei gestohlene Fahrzeuge, ein Yamaha-Motorrad Baujahr 2023 und ein Mercedes-Benz, wurden ebenfalls aus dem Wohnhaus geborgen.

Anton Rezinikov wurde in Gewahrsam genommen und sieht sich nun mit einer Vielzahl von Anklagen konfrontiert, darunter das Verursachen und Risiko einer Katastrophe, der illegale Besitz oder die Herstellung von Massenvernichtungswaffen sowie verschiedene Anklagen wegen Drogen- und Waffenmissbrauchs. Die Ermittlungen dauern noch an, da die Strafverfolgungsbehörden weiterhin zusätzliche Beweise sammeln.

Quelle: https://abc7ny.com/philadelphia-crime-bomb-squad-police-police-involved/11324393

Lesen Sie mehr in der Web Story: Mann bei Vorfall in Philadelphia mit mehreren Waffen, Drogen und verdächtigen Geräten festgenommen