Finding Hope Beyond Blizzard: Die Wiederbelebung des RTS-Genres

Blizzard gilt seit langem als legendärer Entwickler im Genre der Echtzeitstrategie (RTS). Neben Westwood Studios spielte Blizzard eine entscheidende Rolle bei der Schaffung der Grundlagen von RTS-Spielen und der Entwicklung von Mechaniken und Funktionen, die noch heute Einfluss auf moderne Titel haben. Allerdings scheint sich Blizzard in den letzten Jahren von dem Genre, das es einst definierte, abgewendet zu haben. Abgesehen von einem glanzlosen Remaster von Warcraft 3 im Jahr 2020 hat das Studio wenig Interesse daran gezeigt, neue Spiele zu entwickeln, die den Geist seiner legendären RTS-Titel verkörpern.

Da die BlizzCon 2023 vor der Tür stand, hofften die Fans, dass Blizzard ihre Leidenschaft für RTS-Spiele neu entfachen würde. Ihre Hoffnungen wurden etwas zunichte gemacht, als Warcraft Rumble angekündigt wurde – ein Handyspiel, das auf dem Warcraft-Universum basiert. Während das Spiel Elemente des RTS-Gameplays enthält, vereinfacht es die Formel, um sie an ein mobiles Erlebnis anzupassen. Spieler sammeln Miniaturversionen von Einheiten, Kreaturen und Helden aus Warcraft und setzen sie auf dem Schlachtfeld ein, wobei sie nur minimale direkte Kontrolle über ihre Aktionen haben. Obwohl es optisch ansprechend und geschmackvoll ist, fehlt ihm die Tiefe und Komplexität, nach der sich langjährige Fans der Strategiespiele von Blizzard sehnen.

Trotz Blizzards schwindender Begeisterung für RTS ist das Genre selbst noch lange nicht tot. Tatsächlich hat es in den letzten Jahren einen bemerkenswerten Aufschwung erlebt. Im Jahr 2022 feierte das Genre ein triumphales Comeback und bietet den Fans einen Hoffnungsschimmer. Eine neue Generation talentierter Entwickler, darunter ehemalige Blizzard-Mitarbeiter, ist entstanden, um die Nachfrage nach hochwertigen RTS-Erlebnissen zu erfüllen. Zu den vielversprechenden Titeln am Horizont gehört Stormgate, ein von ehemaligen Blizzard-Entwicklern entwickeltes Spiel, das darauf abzielt, die Essenz von StarCraft einzufangen. Darüber hinaus können wir uns auf Homeworld 3, Tempest Rising und Sins of a Solar Empire 2 freuen – allesamt mit Spannung erwartete RTS-Spiele, die die Widerstandsfähigkeit des Genres unter Beweis stellen.

Auch wenn es entmutigend ist, Blizzards schwindendes Engagement im RTS-Genre zu beobachten, gibt es doch Trost in der Erkenntnis, dass andere Entwickler einspringen, um die Lücke zu füllen. Die Zukunft der RTS-Spiele sieht rosig aus und Fans können sich auf eine vielfältige Auswahl an Titeln freuen, die sie weiterhin fesseln und herausfordern werden.

Häufigste Fragen

1. Ist Blizzard weiterhin der Entwicklung von RTS-Spielen verpflichtet?

Blizzards Fokus hat sich in den letzten Jahren vom RTS-Genre verlagert. Obwohl sie im Jahr 3 eine überarbeitete Version von Warcraft 2020 veröffentlichten und ihre neueste Veröffentlichung, Warcraft Rumble, RTS-Elemente enthält, ist es klar, dass die Hauptinteressen des Studios woanders liegen.

2. Gibt es außerhalb von Blizzard irgendwelche bemerkenswerten kommenden RTS-Spiele?

Absolut! Das RTS-Genre hat ein Revival erlebt, und eine neue Welle talentierter Entwickler hat spannende Titel entwickelt. Zu den bemerkenswerten kommenden Spielen gehören Stormgate, das von ehemaligen Blizzard-Entwicklern entwickelt wird, Homeworld 3, Tempest Rising und Sins of a Solar Empire 2.

3. Werden mobile RTS-Spiele wie Warcraft Rumble immer beliebter?

Bei mobilen Spielen hat die Zahl der RTS-Spiele zugenommen, darunter Ableger beliebter Franchise-Unternehmen wie Diablo Immortal und Hearthstone. Während der Komfort von mobilen Spielen unbestreitbar ist, bieten traditionelle PC-basierte RTS-Spiele weiterhin ein immersiveres und strategischeres Erlebnis.

4. Kann ich RTS-Spiele auch dann noch genießen, wenn Blizzard nachlässt?

Absolut! Mit der Wiederbelebung des Genres stehen außerhalb von Blizzard zahlreiche Optionen zur Verfügung. Fans von RTS-Spielen können sich auf vielfältige und spannende Erlebnisse sowohl von etablierten als auch aufstrebenden Entwicklern freuen. Die Zukunft des RTS-Genres bleibt rosig.