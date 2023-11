Der verlegte Werkzeugkasten der Astronauten: Eine Lektion im Umgang mit Weltraumschrott

By

Während einer kürzlichen Mission zur Reparatur eines Solarpanels auf der Internationalen Raumstation (ISS) erlebten die NASA-Astronauten Jasmin Moghbeli und Loral O'Harra ein unerwartetes Missgeschick. Ihre Werkzeugtasche entglitt ihnen und flog in den Weltraum. Während das Werkzeugset als risikoarm galt und zurückgelassen wurde, erregt es nun Aufmerksamkeit, während es die Erde umkreist, direkt vor der ISS.

Die helle, weiße Tasche, die mit bloßem Auge sichtbar ist, ist für die Menschen vor Ort im Süden Großbritanniens zu einem Spektakel geworden. Von 6.24:6.34 bis 24:5.30 Uhr am Dienstagabend haben glückliche Sterngucker, die mit Ferngläsern oder Teleskopen bewaffnet sind, die Möglichkeit, einen Blick auf das treibende Werkzeugset zu werfen. Eine erneute Aufführung wird voraussichtlich am 5.41. November zwischen XNUMX und XNUMX Uhr stattfinden.

Um die Sicherheit der ISS und der Satelliten zu gewährleisten, überwacht die US Space Force sorgfältig die Flugbahn des unberechenbaren Beutels. Schätzungen gehen davon aus, dass es irgendwann zwischen März und Juli 2024 wieder in die Erdatmosphäre eindringen wird, was eine potenzielle Gefahr sowohl für von Menschen geschaffene als auch für einsatzbereite Raumfahrzeuge darstellt.

Dieser unglückliche Vorfall ist nicht beispiellos. Im Laufe der Geschichte der Weltraumforschung haben Astronauten unbeabsichtigt verschiedene Gegenstände in den Weltraum entlassen. 1965 verlor der Nasa-Astronaut Ed White bei einem Weltraumspaziergang einen Ersatzhandschuh, und 2006 ließ sein Astronautenkollege Piers Seller versehentlich einen Spatel los, während er einen Hitzeschild reparierte. Heidemarie Stefanyshyn-Piper, die erste Frau, die einen Weltraumspaziergang leitete, erlebte im November 2008 ein ähnliches Unglück, als sie ihre Werkzeugtasche verlor, als sie versuchte, Teile der ISS zu reparieren.

Der Verlust von Werkzeugen und Ausrüstung verdeutlicht die wachsende Besorgnis über Weltraummüll. Seit dem Vorfall mit Ed Whites Handschuh haben sich über 170 Millionen Trümmerteile im Weltraum angesammelt. Da Weltraumforschung und Satellitenstarts immer häufiger stattfinden, stellen das Risiko von Kollisionen und die Entstehung von mehr Trümmern erhebliche Herausforderungen für Raumfahrzeuge und zukünftige Missionen dar.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

1. Stellt das Drift-Toolkit eine Bedrohung für die ISS dar?

Die US Space Force überwacht das Toolkit aktiv, um sicherzustellen, dass es keine Bedrohung für die ISS oder andere Satelliten darstellt.

2. Wann wird das treibende Werkzeugset wieder in die Erdatmosphäre eindringen?

Schätzungen gehen davon aus, dass das Toolkit zwischen März und Juli 2024 wieder in die Erdatmosphäre gelangen wird.

3. Wie viele Weltraumschrottstücke befinden sich derzeit im Weltraum?

Seit dem Vorfall mit Ed Whites Handschuh im Jahr 1965 haben sich über 170 Millionen Trümmerteile im Weltraum angesammelt.

4. Welche Risiken sind mit Weltraummüll verbunden?

Weltraumschrott stellt erhebliche Risiken für einsatzbereite Raumfahrzeuge und zukünftige Missionen dar. Die Ansammlung von Trümmern erhöht die Wahrscheinlichkeit von Kollisionen, die Schäden verursachen und noch mehr Trümmer erzeugen können.

5. Welche Maßnahmen werden ergriffen, um das Problem des Weltraummülls anzugehen?

Raumfahrtbehörden und -organisationen arbeiten aktiv an Lösungen, um die mit Weltraummüll verbundenen Risiken zu mindern. Dazu gehören die Entwicklung von Technologien zur Verfolgung von Trümmern, die Umsetzung von Richtlinien für einen verantwortungsvollen Satelliteneinsatz und die Erforschung von Methoden zur Entfernung von Trümmern aus der Umlaufbahn.

