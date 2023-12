Erkundung der Tiefen: Belohnungen und Beute im Blackfathom Madness Raid

In der Saison der Entdeckungen führt World of Warcraft Classic eine einzigartige Variante des bekannten Blackfathom Deeps Dungeon ein. Jetzt in den Blackfathom Madness Raid umgewandelt, stehen die Spieler vor der Herausforderung, sieben beeindruckende Bosse zu besiegen und verschiedene Hindernisse zu überwinden. Auch wenn der Schwierigkeitsgrad hoch sein mag, sind die Belohnungen, die auf die mutigen Abenteurer warten, reichlich. Begeben Sie sich ab Level 25 in Phase 1 auf dieses spannende Unterfangen und sehen Sie, welche Schätze Sie für sich beanspruchen können.

Questbelohnungen während des Raids Begleitend zum Blackfathom Madness Raid gibt es mehrere Quests, die bei Abschluss großzügige Belohnungen einbringen. Unabhängig davon, ob Sie für die Horde oder die Allianz kämpfen, können Sie durch die Teilnahme an diesen Quests wertvolle Gegenstände erhalten. Entdecken Sie die verlockenden Belohnungen, die in Ihrer Reichweite liegen: Twilight Invoker-Stoffset

Dieses Rüstungsset besteht aus zwei- und dreiteiligen Sets und erhöht Ihren Schaden und Ihre Heilung durch magische Zauber und Effekte. Steigern Sie Ihre Kraft um 9 % und verbessern Sie Ihre Schlagchance mit Zaubersprüchen, Fernkampfangriffen und Nahkampfangriffen um 1 %. Twilight-Elementarmagier-Lederset

Mit einer ähnlichen zwei- und dreiteiligen Struktur erhöht dieses Lederset Ihren Schaden und Ihre Heilung durch magische Zauber und Effekte um bis zu 12 %. Stärken Sie Ihre Zauberfähigkeiten und erhöhen Sie Ihre Trefferchance mit Zaubersprüchen, Fernkampfangriffen und Nahkampfangriffen um 1 %. Twilight Slayer-Lederset

Verbessere deine Fähigkeiten mit diesem Lederset und erhalte +12 Angriffskraft als Zweiteiler-Bonus. Erhöhen Sie Ihre Trefferchance mit Zaubersprüchen, Fernkampfangriffen und Nahkampfangriffen weiter um 1 %, wenn Sie das komplette dreiteilige Set tragen. Twilight Avenger-Panzerset Rüsten Sie sich mit diesem Kettenrüstungsset aus, um mit zwei Teilen +12 Angriffskraft zu erhalten. Entfesseln Sie Ihr Potenzial, indem Sie Ihre Trefferchance mit Zaubersprüchen, Fernkampfangriffen und Nahkampfangriffen um 1 % maximieren, wenn Sie alle drei Teile tragen. Zusätzliche Boss-Beute-Drops Halten Sie zusätzlich zu den begehrten Twilight-Rüstungssets Ausschau nach weiteren exklusiven Gegenständen, die von den Bossen im Blackfathom Madness Raid erbeutet werden. Diese besonderen Tropfen versprechen denjenigen, die das Glück haben, sie zu erhalten, zusätzliche Kraft und Vorteile. Bleiben Sie wachsam und erkunden Sie jede Ecke, um diese verborgenen Schätze zu entdecken. Lassen Sie den Wahnsinn von Blackfathom Deeps sich entfalten, während Sie sich in den Raid stürzen, sich den härtesten Gegnern stellen und bemerkenswerte Belohnungen einfordern. Bereiten Sie sich auf die Herausforderung vor und erkunden Sie die unbekannten Tiefen, um ein wahrer Champion in World of Warcraft Classic: Season of Discovery zu werden.