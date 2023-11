Freigeschaltete Google Pixel-Telefone zum frühen Black Friday im Angebot: Rüsten Sie Ihr Telefon ohne Verträge auf

By

Möchten Sie Ihr Telefon aufrüsten, möchten aber langwierige Mobilfunkverträge vermeiden? Suchen Sie nicht weiter als bis zum frühen Black Friday-Sale für entsperrte Google Pixel-Telefone bei Amazon. Bei diesem Angebot können Sie sich eines der besten Android-Handys auf dem Markt sichern und dabei bis zu 400 US-Dollar sparen. Außerdem müssen Sie sich keine Gedanken über die Eröffnung eines neuen Anschlusses oder die Inzahlungnahme Ihres alten Geräts machen. Die Angebote sind auch direkt im Google Store erhältlich.

Lohnen sich frühe Black Friday-Verkäufe? Während Einzelhändler ihre „Black Friday“-Verkäufe bereits zu Halloween starten, kann die Qualität der Angebote variieren. Mit fortschreitendem November entsprechen viele der Angebote jedoch den hohen Rabatten, die Sie am Thanksgiving-Wochenende erhalten. Es lohnt sich also auf jeden Fall, nach diesen frühen Verkäufen Ausschau zu halten. Schauen Sie sich die besten Black Friday-Angebote an, die wir gefunden haben!

Eine der herausragenden Optionen bei diesem Verkauf ist das Google Pixel 8 Pro, das aktuelle Flaggschiffmodell. Der Originalpreis von 859 US-Dollar wurde auf 1,059 US-Dollar gesenkt. Obwohl die Kameras des Pixel 8 Pro laut Andrew Lanxon von CNET anfangs mit einigen Problemen zu kämpfen hatten, bietet das Pixel 8 insgesamt ein besseres Erlebnis. Sie können das Pixel 8 jetzt für 549 US-Dollar statt 600 US-Dollar erwerben.

Wenn Sie von einem älteren Telefon upgraden, ist die Pixel-7-Reihe eine gute Wahl. Das größere 6.7-Zoll-Pixel 7 Pro ist für 649 US-Dollar (ursprünglich 899 US-Dollar) erhältlich, während das 6.3-Zoll-Pixel 7 449 US-Dollar kostet. Für preisbewusste Menschen ist das Pixel 7A auch für 374 US-Dollar statt 499 US-Dollar im Angebot.

Für diejenigen, die in die Welt der faltbaren Geräte einsteigen möchten, bietet Google seinen Pixel Fold-Hybrid aus Tablet und Telefon an. Obwohl es das faltbare Gerät der ersten Generation von Google ist und möglicherweise nicht mit dem Samsung Z Fold 5 mithalten kann, bietet es einen großartigen Einstiegspunkt für diejenigen, die in das Google-Ökosystem einsteigen. Und mit einem riesigen Rabatt von 400 $ ist dies ein erwägenswertes Angebot.

Vergessen Sie nicht, sich die Vielfalt der in diesem Angebot verfügbaren Farb- und Konfigurationsoptionen sowie die verfügbaren Hüllen zum Schutz Ihres neuen Geräts anzusehen. Wenn Google Pixel nicht das Richtige für Sie ist, sollten Sie sich unbedingt andere Black Friday-Telefonangebote ansehen. Rüsten Sie Ihr Telefon auf, genießen Sie die Freiheit eines entsperrten Geräts und sparen Sie dabei Geld!