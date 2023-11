Black Friday GPU-Angebote: Sparen Sie viel bei Grafikkarten für Ihren Gaming-PC

Der Kauf einer der besten Grafikkarten kann ein teures Unterfangen sein, aber der Black Friday bietet spannende Möglichkeiten, Ihren Gaming-PC aufzurüsten und gleichzeitig etwas Geld zu sparen. Auch wenn Sie für die neuesten und besten GPUs wie die RTX 4080 möglicherweise keine besonders auffälligen Angebote finden, gibt es dennoch erhebliche Rabatte, wenn Sie wissen, wo Sie suchen müssen.

Wann beginnen die GPU-Angebote am Black Friday?

Der Black Friday 2023 findet am 24. November statt, viele Einzelhändler haben jedoch bereits mit dem Verkauf begonnen oder beginnen noch vor dem 24. November. Amazons Black Friday-Spektakel beginnt beispielsweise am 17. November und gibt Ihnen die ganze Woche über ausreichend Zeit, sich tolle GPU-Schnäppchen zu sichern.

GPU-Angebote für den frühen Black Friday

Wenn Sie gerade eine Grafikkarte benötigen, stehen Ihnen bereits mehrere Optionen im Angebot zur Verfügung. Auch wenn die Preise nicht halbiert werden, werden Grafikkarten durch diese Angebote erschwinglicher. Sowohl Newegg als auch Amazon bieten derzeit Rabatte auf ausgewählte Grafikkarten an.

Was ist mit Cyber ​​Monday?

Der Cyber ​​Monday folgt auf den Black Friday am 27. November und ist auch eine hervorragende Gelegenheit, GPU-Angebote zu finden. In den letzten Jahren ist der Cyber ​​Monday mit dem Black Friday verschmolzen, wodurch ein längerer Zeitraum mit Rabatten und Ausverkäufen entstanden ist.

Die besten Black Friday-GPU-Angebote – Was Sie im Jahr 2023 erwartet

Da der Black Friday näher rückt, rechnen wir damit, dass eine Fülle von Grafikkarten zum Verkauf angeboten wird. Auch wenn Grafikkarten möglicherweise nicht die gleichen Preisnachlässe erhalten wie andere Geräte, können Sie in verschiedenen Preisklassen dennoch mit angemessenen Rabatten rechnen. Es sind Einsparungen von bis zu 10-20 % zu erwarten, was insbesondere bei High-End-Karten wie der RTX 4080 einen deutlichen Unterschied machen kann.

Tipps zum Einkaufen von GPU-Angeboten am Black Friday

Legen Sie ein Budget fest: Legen Sie Ihr Budget für eine Grafikkarte fest, bevor Sie sich mit den Verkäufen befassen. Fühlen Sie sich nicht unter Druck gesetzt, sich die teuersten Optionen zu gönnen; Selbst günstigere Karten können ein hervorragendes Spielerlebnis bieten. VRAM ist wichtig: Achten Sie auf die Menge an VRAM (Videospeicher), die eine Grafikkarte bietet, da diese die Spieleleistung beeinflusst, insbesondere bei neueren und anspruchsvollen Titeln. Seien Sie ehrlich zu sich selbst: Berücksichtigen Sie Ihre Spielgewohnheiten und die Arten von Spielen, die Sie gerne spielen. Wenn Sie hauptsächlich E-Sport-Titel spielen, benötigen Sie möglicherweise nicht die leistungsstärkste und teuerste verfügbare Grafikkarte.

Mit diesen Tipps im Hinterkopf können Sie die GPU-Angebote am Black Friday optimal nutzen und die perfekte Grafikkarte für Ihre Gaming-Anforderungen finden.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

1. Kann ich auf die neuesten GPUs wie die RTX 4080 mit erheblichen Rabatten rechnen?

Während besonders auffällige Angebote für die neuesten GPUs selten sind, können Sie dennoch Rabatte finden, die gut 100 bis 200 US-Dollar vom hohen Angebotspreis für High-End-Karten abziehen.

2. Wann beginnt der Black Friday?

Der Black Friday 2023 fällt auf den 24. November, doch viele Händler beginnen ihre Verkäufe bereits vor diesem Datum, manche bereits am 17. November.

3. Gibt es GPU-Angebote vor dem Black Friday?

Ja, einige Einzelhändler bieten bereits frühe GPU-Angebote an, die Rabatte auf ausgewählte Grafikkarten gewähren. Halten Sie nach diesen Angeboten Ausschau, wenn Sie sofort eine Grafikkarte benötigen.

4. Ist Cyber ​​Monday ein guter Zeitpunkt, um GPU-Angebote zu finden?

Ja, der Cyber ​​Monday ist ein ausgezeichneter Tag, um GPU-Angebote zu finden, mit Rabatten bei verschiedenen Einzelhändlern.

5. Wie viel kann ich am Black Friday bei einer Grafikkarte sparen?

Während die genauen Einsparungen variieren können, können Sie bei Grafikkarten in verschiedenen Preisklassen mit Rabatten von etwa 10–20 % rechnen.

6. Was sollte ich beim Kauf einer Grafikkarte am Black Friday beachten?

Budgetbeschränkungen, VRAM-Kapazität und Ihre Gaming-Vorlieben sollten alle in Ihren Entscheidungsprozess einfließen, wenn Sie am Black Friday eine Grafikkarte kaufen.