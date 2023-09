Bioz, Inc., ein führendes KI-Softwareunternehmen, freut sich, seine erweiterte Zusammenarbeit mit PromoCell, einem weltweit führenden Hersteller von menschlichen Zellen und Zellkulturmedien, bekannt zu geben. PromoCell mit Hauptsitz in Deutschland bietet eine umfassende Produktpalette, darunter menschliche Primär-, Stamm- und Blutzellen sowie optimierte Zellkulturmedien. Ihre Produkte haben in der wissenschaftlichen Gemeinschaft große Anerkennung gefunden und wurden in über 60,000 wissenschaftlichen Publikationen weltweit zitiert.

Diese Erweiterung der Partnerschaft wird es Bioz ermöglichen, nicht nur weiterhin das umfangreiche Produktportfolio von PromoCell zu nutzen, sondern auch seine Fähigkeiten zur Unterstützung akademischer und medizinischer Forscher bei ihrem Streben nach Durchbrüchen in der Zellforschung zu verbessern. Durch die Kombination der KI-gestützten Software von Bioz mit den hochwertigen Produkten von PromoCell erhalten Forscher Zugang zu modernsten Werkzeugen und zuverlässigen Ressourcen, um ihre Experimente und Studien zu erleichtern.

Das Engagement von PromoCell, Forschern modernste Zellkulturmedien zur Verfügung zu stellen, ist für den wissenschaftlichen Fortschritt von entscheidender Bedeutung. Die Optimierung der Zellkulturbedingungen ist entscheidend für die Sicherstellung genauer und reproduzierbarer Ergebnisse in verschiedenen Forschungsbereichen wie der Krebsforschung, der Arzneimittelentwicklung und der regenerativen Medizin. Durch die Zusammenarbeit mit PromoCell möchte Bioz Forschern noch mehr innovative Lösungen bieten, die es ihnen ermöglichen, bei ihren Forschungsbemühungen bessere Ergebnisse zu erzielen.

Da sich die Forschungslandschaft ständig weiterentwickelt, bekräftigt diese erweiterte Partnerschaft zwischen Bioz und PromoCell ihr gemeinsames Engagement für die Unterstützung der wissenschaftlichen Gemeinschaft. Durch die Synergie ihrer Fachkenntnisse, Ressourcen und Technologien sind Bioz und PromoCell bereit, die Zellforschung zu revolutionieren und zu Fortschritten beizutragen, die die Gesundheit und das Wohlbefinden der Menschen verbessern.

Definitionen:

1. KI (Künstliche Intelligenz): Die Simulation menschlicher Intelligenz durch Maschinen, die es ihnen ermöglicht, Aufgaben auszuführen, die typischerweise menschliche Intelligenz erfordern.

2. Zellkulturmedien: Nährlösungen zur Unterstützung des Wachstums und Überlebens von Zellen in vitro.

