Biologisch abbaubares Pflaster aus menschlichen Zellen verspricht Behandlung angeborener Herzfehler bei Säuglingen

Forschern am Anschutz Medical Campus der University of Colorado (CU) ist ein bedeutender Durchbruch gelungen, indem sie ein biologisch abbaubares Pflaster entwickelt haben, das aus menschlichen Zellen hergestellt wird. Dieses revolutionäre Pflaster hat das Potenzial, angeborene Herzfehler (KHK) bei Säuglingen zu korrigieren und die Notwendigkeit mehrerer invasiver Operationen zu reduzieren. Im Gegensatz zu den derzeit verwendeten nicht lebenden, nicht abbaubaren Pflastern ist dieses neue Pflaster so konzipiert, dass es sich in das Herzgewebe des Patienten integriert und bestehende Lösungen überdauert.

Angeborene Herzfehler, eine Gruppe von bei der Geburt vorhandenen Defekten, betreffen etwa neun von 1,000 weltweit geborenen Babys. Während einige dieser Defekte möglicherweise keiner Behandlung bedürfen, erfordern komplexere Fälle oft invasive Operationen, die über einen Zeitraum von mehreren Jahren, beginnend im ersten Lebensjahr, durchgeführt werden. Diese Operationen erfordern üblicherweise die Implantation eines Herzpflasters, aktuelle Pflaster weisen jedoch Einschränkungen auf. Sie wachsen nicht mit dem Herzen des Patienten und sind anfällig für Fehlschläge, da sie sich nicht in das Herzgewebe integrieren können.

Um diese Herausforderungen zu meistern, verwendeten die Forscher der CU Anschutz eine Kombination aus Elektrospinnen und vom Menschen induzierten pluripotenten Stammzellen (iPSCs), um ein dickes, poröses Gerüst zu schaffen. Beim Elektrospinnen werden Nanofasern durch Anlegen von Strom an eine flüssige Lösung erzeugt. Das Team nutzte biologisch abbaubares Polycaprolacton (PCL), um das Gerüst zu konstruieren, das dann mit Fibrin gefüllt wurde, einem Protein, das in Blutgerinnseln vorkommt. Sie besiedelten das Gerüst mit iPSCs, was nach drei Wochen vielversprechende Ergebnisse zeigte und die Integration in das Gerüst und die Fähigkeit zeigte, kontrahierende Kardiomyozyten, die von iPSCs stammen, zu unterstützen.

Während weitere Tests erforderlich sind, bevor Versuche am Menschen beginnen können, sind die Forscher hinsichtlich des Potenzials des biologisch abbaubaren Pflasters optimistisch. Es stellt einen bedeutenden Fortschritt im kardialen Tissue Engineering dar und hat das Potenzial, die Behandlung von KHK und anderen Herzerkrankungen zu revolutionieren. Durch die Verwendung patienteneigener Zellen besteht das ultimative Ziel darin, im Labor gezüchtetes Herzgewebe zu erzeugen, das zur Korrektur von Herzfehlern und zur Reduzierung langfristiger Komplikationen verwendet werden kann.

FAQ:

F: Was sind angeborene Herzfehler (KHK)?

A: Angeborene Herzfehler sind Anomalien in der Struktur des Herzens, die bei der Geburt vorhanden sind und auf eine fehlerhafte Entwicklung während der Schwangerschaft zurückzuführen sind.

F: Was ist das Besondere an dem von CU Anschutz entwickelten biologisch abbaubaren Pflaster?

A: Das biologisch abbaubare Pflaster wird aus menschlichen Zellen hergestellt und ist so konzipiert, dass es sich in das Herzgewebe des Patienten integriert und so die Einschränkungen aktueller nicht abbaubarer Pflaster beseitigt.

F: Wie funktioniert der Patch?

A: Das Pflaster besteht aus einem dicken, porösen Gerüst, das durch Elektrospinnen entsteht und mit Fibrin gefüllt ist. Es wird mit humanen induzierten pluripotenten Stammzellen (iPSCs) besät, die sich in das Gerüst integrieren und das Wachstum von funktionellem Herzgewebe unterstützen.

F: Welche möglichen Auswirkungen hat diese Forschung?

A: Die Entwicklung dieses biologisch abbaubaren Pflasters verspricht, den Bedarf an invasiven Operationen bei Säuglingen mit angeborenen Herzfehlern zu verringern, und könnte den Weg für neue Behandlungen für andere Herzerkrankungen ebnen.

Quelle: [Materials Today](https://www.materialstoday.com/)