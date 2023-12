PC Gaming Show: Eine Präsentation der am meisten erwarteten unveröffentlichten PC-Spiele

Machen Sie sich bereit für ein spannendes Event in der Welt des PC-Gamings! Die PC Gaming Show: Most Wanted Powered by Intel wird Gamer am Donnerstag, den 30. November 2023 um 6:XNUMX Uhr GMT in ihren Bann ziehen. Diese mit Spannung erwartete Show, gesprochen von der bekannten britischen Synchronsprecherin Amelia Tyler, verspricht ein spannendes Erlebnis für Gaming-Enthusiasten auf der ganzen Welt zu werden.

Präsentiert von der britischen E-Sport-Persönlichkeit Frankie Ward, der regelmäßig die PC Gaming Show moderiert, nimmt diese Veranstaltung die Zuschauer mit auf einen Countdown der 25 aufregendsten unveröffentlichten PC-Spiele. Die Auswahl basiert auf den Stimmen von über 70 angesehenen „Ratsmitgliedern“ aus der Gaming-Branche. Dieser vielfältige Rat besteht aus Branchengrößen, Journalisten und Content-Erstellern, darunter Namen wie Sid Meier, Tim Schafer und Brenda Romero.

Die PC Gaming Show: Most Wanted soll eine Plattform sowohl für etablierte Franchise-Unternehmen als auch für weniger bekannte Juwelen kleinerer Studios bieten. Evan Lahti, Global Editor-in-Chief bei PC Gamer, erklärt: „Die Most Wanted-Liste wird Überraschungsjuwelen kleinerer Studios neben den größten Franchises enthalten, denn das ist die Geschichte des PC-Gamings.“

Die Show wird nicht nur exklusive Interviews mit Entwicklern von mit Spannung erwarteten Spielen wie Homeworld 3, Path of Exile 2 und Unforetold: Witchstone beinhalten, sondern auch Besuche hinter den Kulissen von Studios auf der ganzen Welt, neue Trailer und spannende Ankündigungen bieten. Von Vampirclans bis hin zu Psycho-Horror-Rollenspielen können sich die Zuschauer auf ein vielfältiges Spielerlebnis freuen.

Die PC Gaming Show: Most Wanted wird live auf verschiedenen Plattformen übertragen, darunter auf den Kanälen PC Gamer Twitch und YouTube, Steam und der chinesischen Plattform Bilibili. Darüber hinaus wird die Show spezielle Streams mit lokalisierten Untertiteln in Englisch, Koreanisch, Japanisch, Mandarin (vereinfacht), Spanisch, Deutsch und Französisch haben.

Begleiten Sie Amelia Tyler und eine Reihe beliebter Streamer, darunter Asmongold, Esfand und AnneMunition, während sie ihre Live-Reaktionen auf die Most Wanted-Liste teilen. Markieren Sie sich unbedingt Ihren Kalender und schauen Sie sich die Präsentation der am meisten erwarteten unveröffentlichten PC-Spiele an!

Quellen: PCGamer.com