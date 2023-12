Die Rückkehr von Beyond Good & Evil: Eine lang erwartete Jubiläumsausgabe

In der Spielewelt herrscht Aufregung, als der beliebte Klassiker „Beyond Good & Evil“ in Form einer Sonderedition zum 20. Jubiläum wieder auftaucht. Der Xbox Store von Microsoft listete das Spiel unerwartet auf und präsentierte atemberaubende Screenshots und spannende Details, bevor es schnell offline genommen wurde. Das Internet hat sich jedoch schnell durchgesetzt und die Nachricht wie ein Lauffeuer verbreitet.

Die Anniversary Edition verspricht ein verbessertes Spielerlebnis mit 4K-Auflösung und einer flüssigen Leistung von 60 Bildern pro Sekunde. Spieler können sich auf verbesserte Grafik, Steuerung und Audio freuen, die die fantastische Welt von Hillys wie nie zuvor zum Leben erwecken. Aber das ist noch nicht alles – diese Edition führt auch brandneue Funktionen ein, darunter Autosave- und Cross-Save-Funktionen, die das Gameplay auf verschiedenen Geräten nahtlos ermöglichen.

Fans des Originalspiels werden begeistert sein, einen neuen Speedrun-Modus und aktualisierte Erfolge zu entdecken, die selbst den erfahrensten Spielern neue Herausforderungen bieten. Darüber hinaus bietet eine Schatzsuche in ganz Hillys exklusive Belohnungen und Einblicke in die fesselnde Vergangenheit der Protagonistin Jade. Die Entwicklung und Geheimnisse des Spiels werden in einer Jubiläumsgalerie wunderschön präsentiert und ermöglichen es den Spielern, tiefer in die fesselnde Welt von Beyond Good & Evil einzutauchen.

Obwohl diese aufregende Wiederbelebung das eigentliche 20-jährige Jubiläum verpasste, weist sie doch stark darauf hin, dass eine offizielle Ankündigung und Veröffentlichung unmittelbar bevorsteht. Ubisoft, der Herausgeber des Spiels, hat den aktuellen Eintrag im Xbox Store noch nicht kommentiert. Allerdings hat das Electronic Software Ratings Board (ESRB) die 20th Anniversary Edition bereits für mehrere Plattformen bewertet, darunter PlayStation, Xbox, Nintendo Switch und PC, was darauf hindeutet, dass eine umfassende Veröffentlichung in Sicht ist.

Beyond Good & Evil eroberte erstmals im Jahr 2003 die Herzen der Spieler und erhielt Kritikerlob für seine fesselnde Erzählung und sein fesselndes Gameplay. Die lang erwartete Fortsetzung Beyond Good & Evil 2 wurde 2017 angekündigt, musste jedoch zahlreiche Verzögerungen und begrenzte Updates hinnehmen. Trotz der Herausforderungen hoffen die Fans weiterhin, dass dieses mit Spannung erwartete Spiel irgendwann Wirklichkeit wird.

FAQ

F: Auf welchen Plattformen wird die Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition veröffentlicht?

A: Das Spiel wird voraussichtlich auf PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch und PC veröffentlicht.

F: Welche neuen Funktionen und Verbesserungen können Spieler in dieser Edition erwarten?

A: Die 20th Anniversary Edition bietet 4K-Auflösung, 60 Bilder pro Sekunde Leistung, verbesserte Grafik, Steuerung und Audio. Außerdem werden Autosave, Cross-Save, ein Speedrun-Modus und aktualisierte Erfolge eingeführt.

F: Steht Beyond Good & Evil 2 in Zusammenhang mit der 20th Anniversary Edition?

A: Beyond Good & Evil 2 ist ein separates Spiel und befindet sich noch in der Entwicklung. Die 20th Anniversary Edition ist eine Sonderedition des Originalspiels.

F: Wann erscheint die Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition?

A: Obwohl noch kein offizielles Veröffentlichungsdatum bekannt gegeben wurde, deutet das kürzliche Erscheinen des Spiels im Xbox Store darauf hin, dass die Veröffentlichung bald erfolgen könnte. Halten Sie Ausschau nach Updates von Ubisoft.

F: Können Spieler in der 20th Anniversary Edition mit zusätzlichen Inhalten oder Belohnungen rechnen?

A: Ja, Spieler können während des Spiels eine Schatzsuche unternehmen, um exklusive Belohnungen zu entdecken. Die Jubiläumsgalerie gibt zudem Einblicke in die Entstehung und Geheimnisse des Spiels.