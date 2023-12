Spannende Updates in der Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition

By

Sind Sie ein Fan von Beyond Good & Evil? Machen Sie sich bereit, das Abenteuer mit der mit Spannung erwarteten 20th Anniversary Edition des Spiels noch einmal zu erleben. Microsoft hat die Edition kürzlich im Xbox Store gelistet und uns damit einen Vorgeschmack auf die spannenden Updates gegeben, die enthalten sein werden.

Ein Highlight der Jubiläumsausgabe ist die Steigerung der visuellen Qualität. Spieler können damit rechnen, das Spiel in atemberaubender 4K-Auflösung mit flüssigen 60 FPS zu genießen. Auch Grafik, Steuerung und Audio wurden verbessert und versprechen ein noch intensiveres Spielerlebnis.

Darüber hinaus wird die 20th Anniversary Edition neue Funktionen einführen, um das Gameplay zu verbessern. Es wurden Funktionen zum automatischen Speichern und zum Cross-Save hinzugefügt, die es Spielern ermöglichen, ihren Fortschritt bequem auf mehreren Geräten zu speichern. Es wurde ein spannender Speedrun-Modus hinzugefügt, der die Spieler herausfordert, das Spiel so schnell wie möglich zu beenden.

Darüber hinaus wurden die Erfolge im Spiel aktualisiert und bieten den Spielern neue Herausforderungen und Belohnungen zum Freischalten. Egal, ob Sie ein erfahrener Spieler oder Neuling bei Beyond Good & Evil sind, diese Erfolge bieten Ihnen zusätzliche Ziele und Anreize für die Erkundung.

Die fesselnde Handlung des Spiels bleibt erhalten. Die Spieler schlüpfen in die Rolle der Action-Reporterin Jade, während sie zusammen mit geliebten Charakteren wie ihrem Adoptonkel Pey'j und dem tapferen Double H die mysteriösen DomZ-Alienangriffe untersucht. Mit ihrem Daï-Jo und ihrer treuen Kamera begibt sich Jade auf ein Abenteuer voller Erkundungen, Kämpfe, Rätsellösungen, Minispiele und aufregender Hovercraft-Rennen.

Der Veröffentlichungstermin für die 20th Anniversary Edition wurde zwar noch nicht bekannt gegeben, wird aber voraussichtlich bald bekannt gegeben. Fans von Beyond Good & Evil warten sehnsüchtig auf die Veröffentlichung, da sich das Spiel seit über einem Jahrzehnt in der Entwicklungsphase befindet.

Verpassen Sie nicht die Chance, Beyond Good & Evil noch einmal in seiner ganzen Pracht zu erleben. Bleiben Sie dran für weitere Updates zum Veröffentlichungsdatum und zur Verfügbarkeit der 20th Anniversary Edition. Tauchen Sie mit uns zurück in die wunderbare Welt von Hillys und begeben Sie sich auf ein unvergessliches Abenteuer.