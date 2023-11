Finden Sie an diesem Black Friday die besten Angebote für Google-Produkte

By

Während wir uns dem Black Friday 2023 nähern, steigt die Vorfreude auf die besten Angebote für Google-Produkte. Während die Weihnachtszeit in vollem Gange ist, warten Technikbegeisterte sehnsüchtig auf Rabatte auf die neuesten Google-Smartphones, Smart-Home-Geräte und mehr. Um Ihnen die Navigation durch das Angebotsmeer zu erleichtern, haben wir eine Liste der besten Google-Angebote zusammengestellt, die Sie an diesem Black Friday erwarten können.

Bei Pixel 8 und 8 Pro gibt es erhebliche Preissenkungen

Die mit Spannung erwarteten Google Pixel 8 und 8 Pro erhalten an diesem Black Friday ihre ersten Rabatte. Diese Flaggschiff-Smartphones, die erst letzten Monat auf den Markt kamen, werden zu attraktiven Preisen erhältlich sein. Für das Pixel 8 Pro gibt es einen Preisnachlass von 200 US-Dollar, sodass der Preis auf 799 US-Dollar sinkt. Das kleinere Pixel 8 erhält ebenfalls einen Preisnachlass von 150 US-Dollar, sodass es für 549 US-Dollar erhältlich ist. Diese Rabatte betragen 50 US-Dollar mehr als die Preissenkungen des letzten Jahres bei den Pixel 7/Pro-Modellen und machen sie zu einem noch besseren Angebot für Verbraucher.

Das bisher beste Angebot für das Pixel Fold

Wenn Sie ein Auge auf das Google Pixel Fold geworfen haben, ist dieser Black Friday der perfekte Zeitpunkt, sich eines zu sichern. Mit einem Rabatt von 400 US-Dollar wird dieses faltbare Gerät zum niedrigsten Preis aller Zeiten erhältlich sein. Dies ist die zweite nennenswerte Preissenkung seit der Veröffentlichung Anfang dieses Jahres und bietet eine hervorragende Gelegenheit, eines der innovativsten Smartphones auf dem Markt zu besitzen.

Preis-Leistungs-Verhältnis beim Pixel 7a

Für diejenigen, die eine erschwingliche Option suchen, ist das Google Pixel 7a eine attraktive Wahl. Mit einem Rückkehr zum Allzeittiefpreis von 374 US-Dollar (ursprünglich 499 US-Dollar) bietet dieses budgetfreundliche Mobiltelefon ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Wenn Sie die High-End-Funktionen von Flaggschiff-Geräten nicht benötigen, ist das Pixel 7a eine solide Option.

Rabatte auf das Pixel-Tablet

Fans von Großbildschirmen finden das Google Pixel Tablet an diesem Black Friday zum niedrigsten Preis aller Zeiten. Mit einem Preis von 399 US-Dollar (ursprünglich 499 US-Dollar) bietet dieses Android-Tablet einen Rabatt von 100 US-Dollar und ist perfekt für Produktivität und Unterhaltung unterwegs. Darüber hinaus wird erwartet, dass die dazugehörige magnetische Ladestation in den Handel kommt, was die Benutzerfreundlichkeit des Tablets verbessert.

Schnäppchen bei der Pixel Watch

Die mit Spannung erwartete Pixel Watch 2 wird an diesem Black Friday endlich die ersten Rabatte erhalten. Mit einem möglichen Preisverfall von 349 $ auf 299 $ (oder möglicherweise weniger) dürfte diese Smartwatch eine großartige Investition sein. Für diejenigen, die eine noch günstigere Option suchen, wird die Original-Pixel-Watch für nur 200 US-Dollar erhältlich sein, was dem niedrigsten Preis aller Zeiten entspricht.

Zubehör zu reduzierten Preisen

Neben den Hauptgeräten bietet Google auch Rabatte auf Zubehör wie die Pixel Buds Pro und die Pixel Buds A-Series an. Die Pixel Buds Pro, die im Einzelhandel für 200 US-Dollar erhältlich sind, werden für 119 US-Dollar erhältlich sein, während die Pixel Buds A-Series mit 64 US-Dollar ein Allzeittief erreichen werden. Der Pixel Stand der zweiten Generation, ein Ladeständer für Pixel-Geräte, wird zum bisher besten Preis von 59 US-Dollar mit 25 % Rabatt erhältlich sein.

FAQ

Q: Wo finde ich diese Angebote?

A: Diese Angebote werden bei beliebten Einzelhändlern wie Amazon, Best Buy und direkt bei Google erhältlich sein.

Q: Sind diese Rabatte nur am Black Friday verfügbar?

A: Während der Black Friday das Hauptereignis ist, werden sich diese Rabatte wahrscheinlich über die gesamte Weihnachtseinkaufssaison, einschließlich Cyber ​​Monday, erstrecken.

Q: Kann ich diese Produkte online kaufen?

A: Ja, diese Angebote können online erworben werden, sodass Sie die Rabatte bequem von zu Hause aus nutzen können.

Q: Gibt es Einschränkungen bei diesen Angeboten?

A: Überprüfen Sie am besten die spezifischen Geschäftsbedingungen jedes Angebots, da einige Angebote möglicherweise begrenzte Mengen oder Zeitrahmen haben.

Mit diesen aufregenden Rabatten auf Google-Produkte entwickelt sich der Black Friday 2023 zu einer großartigen Gelegenheit, die neueste Technologie zu unschlagbaren Preisen in die Hände zu bekommen. Egal, ob Sie auf der Suche nach einem neuen Smartphone, Tablet, einer Smartwatch oder Zubehör sind, halten Sie Ausschau nach diesen fantastischen Angeboten. Viel Spaß beim Einkaufen!