Neue Möglichkeiten erwarten Sie: Spiele ähnlich wie GTA 5

Wenn es darum geht, das Open-World-Spielerlebnis zu definieren, stand Grand Theft Auto schon immer an vorderster Front. Der mit Spannung erwartete Trailer zu GTA 6 gibt uns einen Einblick in die Entwicklung, die dieses langjährige Franchise durchmachen wird. Da die Veröffentlichung des neuen Spiels jedoch noch einige Jahre entfernt ist, sehnen sich Fans möglicherweise nach etwas Ähnlichem, um die Lücke zu füllen. In diesem Artikel stellen wir Ihnen eine Auswahl der besten Spiele wie GTA 5 vor, die Ihnen ein abwechslungsreiches und spannendes Spielerlebnis bieten.

An erster Stelle auf unserer Liste steht „Cyberpunk 2077“, ein visuell atemberaubendes Spiel, das in Night City spielt, einer dystopischen Gesellschaft, in der die Grenze zwischen Menschlichkeit und Technologie verschwimmt. Tauchen Sie ein in dieses CD Projekt Red-Spiel, während Sie als Söldner durch die Stadt navigieren und auf der Suche nach einem lebensverändernden Prototyp sind. Mit seinem einzigartigen Weltdesign und der Einbeziehung von Keanu Reeves ist dieses Spiel ein Muss.

Wenn Sie ein Spiel mit ausgefeilter Kampfmechanik suchen, ist „Sleeping Dogs“ die perfekte Wahl. Dieses in Hongkong angesiedelte Spiel bietet eine Mischung aus traditionellem Orientalismus und Kapitalismus und sorgt für ein visuell atemberaubendes Erlebnis. Mit Nahkämpfen ähnlich der Yakuza-Reihe und Schussmechaniken wie GTA ist es das ideale Spiel für alle, die eine spannende Handlung suchen.

Für Fans von Rockstar Games bietet „Red Dead Redemption 2“ ein Wild-West-Setting voller Action und herzzerreißender Handlungsstränge. Erledige Bösewichte und erfülle Missionen, um in einer Welt aus dem Jahr 1899 zu überleben. Die atmosphärischen Szenen und das fesselnde Gameplay machen dieses Spiel zu einem passenden Ersatz für die GTA-Serie.

Schließlich bietet „Far Cry 6“ ein einzigartiges Erlebnis, das die Erkundung einer offenen Welt mit einer packenden politischen Handlung verbindet. Angesiedelt in der fiktiven Nation Yara übernehmen die Spieler die Rolle eines Guerillakämpfers, der das Land befreien will. Erlebe in diesem mit Spannung erwarteten Spiel detaillierte Kämpfe und navigiere durch Dschungel und Strände.

Während das Warten auf GTA 6 lange dauern kann, bieten diese Spiele eine Vielzahl an Erlebnissen, die Sie unterhalten und in die jeweiligen Welten eintauchen lassen. Schnappen Sie sich also Ihren Controller und begeben Sie sich auf spannende Abenteuer, die mit der Spannung von Grand Theft Auto mithalten können.