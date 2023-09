So erhalten Sie Apple TV+ kostenlos: Die besten Möglichkeiten zum Ansehen

By

Apple TV+ hat sich zu einem der Top-Streaming-Dienste für Original-TV-Sendungen und -Filme entwickelt. Wenn Sie diesen Dienst ausprobieren möchten, ohne die monatliche Abonnementgebühr von 6.99 US-Dollar zahlen zu müssen, gibt es mehrere Möglichkeiten, Apple TV+ kostenlos anzusehen.

Die erste Möglichkeit besteht darin, das standardmäßige kostenlose Testangebot zu nutzen. Melden Sie sich einfach bei Apple TV+ an und genießen Sie den Dienst sieben Tage lang kostenlos. Wenn Sie entscheiden, dass es nicht für Sie geeignet ist, kündigen Sie vor Ablauf des Testzeitraums.

Wenn Sie die Originalprogramme und Live-Sportsendungen auf Apple TV+ genießen, sollten Sie darüber nachdenken, den Dienst weiterhin anzusehen und zu genießen. Mit 6.99 $ pro Monat ist der Preis vergleichbar mit Hulu und günstiger als Netflix. Sie haben außerdem Zugriff auf Live-TV-Streaming und On-Demand-Inhalte.

Zusätzlich zur kostenlosen Testversion können Sie Apple TV+ auch kostenlos ansehen, indem Sie sich für die einmonatige kostenlose Testversion von Apple One anmelden. Apple One ist ein Abonnementpaket, das verschiedene Dienste wie Apple Music, Apple Arcade, Apple News+, Apple Fitness+ und iCloud+ zu einem ermäßigten Preis umfasst. Dies ist eine hervorragende Option, um Musik, Filme, Fernsehsendungen, Videospiele, Nachrichten und mehr von Apple zu erhalten, ohne für jeden Dienst einzeln bezahlen zu müssen.

Eine weitere Möglichkeit, Apple TV+ kostenlos zu genießen, ist der Kauf eines berechtigten Apple-Geräts. Wenn Sie ein neues iPhone, iPad, Apple TV oder Mac in einem Apple Store oder einem autorisierten Händler wie Best Buy oder Target kaufen, erhalten Sie drei Monate lang kostenlos Apple TV+, was 90 Tagen kostenlosem Streaming entspricht.

Best Buy bietet derzeit eine Aktion an, bei der drei Monate Apple TV+ kostenlos angeboten werden, ohne dass ein Kauf getätigt werden muss. Fügen Sie einfach Apple TV+ Ihrem Warenkorb hinzu, gehen Sie zur Kasse und schon kann es losgehen. Sie können nach Ablauf der 90 Tage kündigen, wenn Sie dies ohne Verpflichtungen wünschen.

Für Studenten bietet Apple ein vergünstigtes Abonnementpaket an, das Apple TV+ und Apple Music zusammen für nur 5.99 $ pro Monat enthält. Dies ist eine erhebliche Ersparnis im Vergleich zum Einzelabonnement für jeden Dienst. Um sich zu qualifizieren, müssen sich Studierende über UNiDAYS anmelden und verifizieren lassen. Darüber hinaus ist mit diesem Studentenabonnement eine einmonatige kostenlose Testversion verfügbar.

Schließlich bietet T-Mobile seinen Neu- und Bestandskunden kostenlosen Zugang zu Apple TV+. Abhängig von Ihrem Tarif beim Mobilfunkanbieter können Sie den Streaming-Dienst bis zu sechs Monate lang kostenlos nutzen. Nach Ablauf des kostenlosen Zeitraums können Sie entweder kündigen oder weiterhin Apple Originals für 6.99 $ pro Monat ansehen.

Mit all diesen Möglichkeiten, Apple TV+ kostenlos anzusehen, haben Sie jetzt die Möglichkeit, auszuwählen, was Sie zuerst ansehen möchten, ohne sich über die Kosten Gedanken machen zu müssen.

Definitionen:

– Originalprogramme: Fernsehsendungen und Filme, die exklusiv für einen bestimmten Streaming-Dienst erhältlich sind.

– Live-TV-Streaming: Sehen Sie sich Fernsehsendungen und Ereignisse an, während sie in Echtzeit ausgestrahlt werden.

– On-Demand-Inhalte: Fernsehsendungen und Filme, die jederzeit zum Ansehen verfügbar sind.

