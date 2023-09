Tischspektrometer können Pyrolyseöle effizient analysieren, wie eine Studie der Aston University zeigt

Eine kürzlich von Forschern der Aston University durchgeführte Studie hat gezeigt, dass Tischspektrometer Pyrolyse-Bioöle effektiv analysieren können und eine kostengünstige Alternative zu Hochfeldspektrometern darstellen. Pyrolyse-Bioöle werden hergestellt, indem industrielle oder landwirtschaftliche Abfälle extremer Hitze ausgesetzt werden, und sie werden zunehmend als Ersatz für fossile Brennstoffe in Betracht gezogen. Die Analyse der komplexen Mischungen in diesen Bioölen war jedoch eine anspruchsvolle und kostspielige Aufgabe.

Die Zusammensetzung von Pyrolyse-Bioölen spielt eine entscheidende Rolle für deren Stabilität und die anschließende Behandlung. Insbesondere die Anwesenheit sauerstoffhaltiger Chemikalien wie Carbonylgruppen kann einen großen Einfluss auf die Korrosivität und Stabilität des Öls haben. Die Hochfeld-Kernspinresonanzspektrometrie (NMR) ist die bevorzugte Methode zur Analyse der Identifizierung und Konzentration chemischer Spezies in Proben. Allerdings sind Hochfeld-NMR-Spektrometer kostspielig, die Preise liegen zwischen 600,000 und 10 Millionen Pfund und erfordern teure Kryogene und Lösungsmittel.

Um dieses Problem anzugehen, untersuchten Dr. Robert Evans und sein Team an der Aston University die Wirksamkeit von Tisch-NMR-Spektrometern bei der Analyse von Pyrolyseölen. Tischspektrometer, die Permanentmagnete verwenden und keine kryogene Kühlung benötigen, sind in der Anschaffung und Wartung deutlich kostengünstiger. Obwohl sie im Vergleich zu Hochfeldspektrometern eine geringere Empfindlichkeit und Auflösung aufweisen, werden sie häufig in Lehrlaboren und in der Forschung eingesetzt.

Die in Zusammenarbeit mit der University of Tennessee durchgeführte Studie verglich die Ergebnisse von Tischspektrometern mit denen von Hochfeldspektrometern und anderen Analysetechniken. Die Forscher untersuchten Pyrolyseöle aus verschiedenen Pflanzen und stellten fest, dass die Tischspektrometer die Titrationsanalyse für die Gesamtcarbonylkonzentration übertrafen. Sie erreichten auch die Leistung der Hochfeldspektrometrie beim Nachweis von Carbonylgruppen wie Ketonen, Aldehyden und Chinonen.

Dr. Evans betonte, dass sie trotz der bekannten Einschränkungen von Tischspektrometern in der Lage seien, NMR-Daten von ähnlicher Qualität wie Hochfeldspektrometer zu erhalten. Dies ebnet den Weg für eine einfachere, kostengünstigere und leichter zugängliche NMR-Analyse von Pyrolyseölen für einen breiteren Anwenderkreis.

Insgesamt zeigt diese Forschung das Potenzial von Tischspektrometern bei der Analyse komplexer Mischungen und bietet eine erschwingliche und effiziente Lösung für die Untersuchung und das Verständnis von Pyrolyse-Bioölen.

Quelle: Aston University, Tang, B., et al. „Quantitative Niederfeld-19F-Kernspinresonanzanalyse von Carbonylgruppen in Pyrolyseölen.“ ChemSusChem. doi:10.1002/cssc.202300625