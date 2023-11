Snapdragon 8 Gen 3: Ein Leistungskraftwerk, aber nicht ohne Nachteile

By

Der mit Spannung erwartete Snapdragon 8 Gen 3 von Qualcomm hat seit seiner Einführung vor einigen Monaten auf dem Smartphone-Markt sicherlich für Aufsehen gesorgt. Aufgrund seiner beeindruckenden Leistungsfähigkeit ist er zum Chipsatz der Wahl für viele Flaggschiff-Android-Geräte geworden. Allerdings hat eine aktuelle Auswertung ergeben, dass es diesem leistungsstarken Prozessor möglicherweise in einem wichtigen Bereich mangelt: der Effizienz.

Der renommierte Tech-Rezensent Golden Reviewer hat eine umfassende Analyse des Snapdragon 8 Gen 3 durchgeführt und sich dabei insbesondere auf seine Effizienz konzentriert. Mithilfe standardisierter Benchmarking-Tools stellte der Prüfer fest, dass der Chipsatz zwar deutliche Leistungssteigerungen aufwies, seine Effizienz jedoch zu wünschen übrig ließ.

Eines der herausragenden Merkmale des Snapdragon 8 Gen 3 ist seine neue Architektur, die zwei Effizienzkerne, fünf Leistungskerne und einen Prime-Kern umfasst. Der Test des Golden Reviewer verdeutlichte die erhebliche Leistungssteigerung, die der große Kern im Chipsatz bietet. Allerdings ist diese Leistungssteigerung mit Kosten verbunden – der Effizienz.

Im direkten Vergleich mit seinem Vorgänger, dem Snapdragon 8 Gen 2, wies die neueste Version des Flaggschiff-Chipsatzes von Qualcomm einen höheren durchschnittlichen Stromverbrauch pro Watt auf. Der Snapdragon 8 Gen 2 glänzte im SPEC-Benchmark mit einem durchschnittlichen Verbrauch von 4.9 Watt, während der Snapdragon 8 Gen 3 einen Durchschnittsverbrauch von 6.27 Watt anzeigte. Dieser Effizienzrückgang wird noch dadurch verdeutlicht, dass der maximale Stromverbrauch pro Watt für den Snapdragon 8 Gen 3 bei 11.05 Watt lag.

Es ist wichtig zu beachten, dass diese Ergebnisse möglicherweise nicht das volle Potenzial des Snapdragon 8 Gen 3 widerspiegeln. Kritiker haben darauf hingewiesen, dass Android-Originalgerätehersteller (OEMs) Qualcomm-SoCs unterschiedlich optimieren, was bedeutet, dass die Effizienzwerte des Chipsatzes je nach Smartphone variieren können .

Mit Blick auf die Zukunft verspricht Qualcomms kommender Snapdragon 8 Gen 4, der in naher Zukunft erscheinen soll, ein deutliches Upgrade. Der Chipsatz wird die Snapdragon X Elite-Plattform mit den innovativen, maßgeschneiderten Oryon-Kernen einführen. Diese Kerne, die für die herausragende Leistung der Snapdragon X Elite-Chipsätze verantwortlich sind, werden auch in den Snapdragon 8 Gen 4 integriert, was sowohl Leistungssteigerungen als auch Effizienzwerte steigert.

Mit dieser Entwicklung könnte sich die Lücke zwischen den Snapdragon-SoCs und den Flaggschiff-Chipsätzen von Apple deutlich schließen und Qualcomm als starken Konkurrenten auf dem Markt für mobile Prozessoren positionieren. Da die Branche mit Spannung auf die Einführung des Snapdragon 8 Gen 4 wartet, bleibt abzuwarten, ob damit die durch den Snapdragon 8 Gen 3 aufgeworfenen Effizienzbedenken ausgeräumt werden.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

1. Ist der Snapdragon 8 Gen 3 leistungsstärker als sein Vorgänger?

Absolut. Der Snapdragon 8 Gen 3 bietet bemerkenswerte Leistungssteigerungen gegenüber der vorherigen Generation von Qualcomm-Chipsätzen. Dies geht jedoch zu Lasten der Effizienz.

2. Verbraucht der Snapdragon 8 Gen 3 mehr Strom als der Snapdragon 8 Gen 2?

Ja, der Snapdragon 8 Gen 3 weist im Vergleich zum Vorgänger einen höheren Stromverbrauch pro Watt auf. Im SPEC-Benchmark verzeichnet es einen durchschnittlichen Stromverbrauch von 6.27 Watt, während der Snapdragon 8 Gen 2 einen Durchschnitt von 4.9 Watt erreicht.

3. Können die Effizienzwerte des Snapdragon 8 Gen 3 zwischen verschiedenen Smartphones variieren?

Ja, es ist wichtig zu bedenken, dass Android-Originalgerätehersteller (OEMs) Qualcomm-SoCs unterschiedlich optimieren. Daher kann der Chipsatz in anderen Smartphones als dem Xiaomi 14 Pro, das Gegenstand der Bewertung war, andere Effizienzwerte erzielen.

4. Was kann man vom kommenden Snapdragon 8 Gen 4 erwarten?

Der Snapdragon 8 Gen 4 verspricht ein bedeutendes Upgrade und verfügt über die Snapdragon X Elite-Plattform mit benutzerdefinierten Oryon-Kernen. Von diesen Kernen, die für beeindruckende Leistungssteigerungen verantwortlich sind, wird erwartet, dass sie auch die Effizienzwerte verbessern. Diese Entwicklung könnte möglicherweise die Lücke zwischen Snapdragon-SoCs und Apple-Flaggschiff-Chipsätzen verringern.